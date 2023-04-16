Сотрудники челябинского нацпарка показали в Уфе опыт патрулирования дронами. Фото

17 апреля 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

Сотрудники нацпарка поделились опытом работы с беспилотниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники нацпарка «Таганай» из Златоуста (Челябинская область) поделились с коллегами в Уфе опытом патрулирования территории с помощью дронов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, техника позволяет выявлять пожары и нарушителей на транспорте. «Свой опыт работы с беспилотниками „Таганай“ представил на одной из площадок экологического форума в Уфе. Сегодня дроны помогают патрулировать территорию. В 2021 году, например, беспилотные аппараты помогали окарауливать пожар на Александровской сопке. Инцидент был сложным: огонь ушел под камни» — отметили URA.RU в нацпарке. Опыт представили сотрудникам учреждений, работающих на особо охраняемых территориях в Башкортостане. Не все коллеги златоустовцев пользуются при патрулировании беспилотниками. Представители башкирских организаций побывали в Челябинской области, где смогли познакомиться с работой беспилотных летательных аппаратов на местности воочию. Также в Уфе обсудили заповедное волонтерство и вопросы обустройства территории. Сотрудники «Таганая» показали, как развивают туризм, снижая при этом антропогенную нагрузку на природу. Сотрудники нацпарка показали, как выявляют термоточки и нарушителей с помощью дронов Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

Сотрудники нацпарка «Таганай» из Златоуста (Челябинская область) поделились с коллегами в Уфе опытом патрулирования территории с помощью дронов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, техника позволяет выявлять пожары и нарушителей на транспорте. «Свой опыт работы с беспилотниками „Таганай“ представил на одной из площадок экологического форума в Уфе. Сегодня дроны помогают патрулировать территорию. В 2021 году, например, беспилотные аппараты помогали окарауливать пожар на Александровской сопке. Инцидент был сложным: огонь ушел под камни» — отметили URA.RU в нацпарке. Опыт представили сотрудникам учреждений, работающих на особо охраняемых территориях в Башкортостане. Не все коллеги златоустовцев пользуются при патрулировании беспилотниками. Представители башкирских организаций побывали в Челябинской области, где смогли познакомиться с работой беспилотных летательных аппаратов на местности воочию. Также в Уфе обсудили заповедное волонтерство и вопросы обустройства территории. Сотрудники «Таганая» показали, как развивают туризм, снижая при этом антропогенную нагрузку на природу.