Сотрудники нацпарка «Таганай» из Златоуста (Челябинская область) поделились с коллегами в Уфе опытом патрулирования территории с помощью дронов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, техника позволяет выявлять пожары и нарушителей на транспорте.
«Свой опыт работы с беспилотниками „Таганай“ представил на одной из площадок экологического форума в Уфе. Сегодня дроны помогают патрулировать территорию. В 2021 году, например, беспилотные аппараты помогали окарауливать пожар на Александровской сопке. Инцидент был сложным: огонь ушел под камни» — отметили URA.RU в нацпарке.
Опыт представили сотрудникам учреждений, работающих на особо охраняемых территориях в Башкортостане. Не все коллеги златоустовцев пользуются при патрулировании беспилотниками. Представители башкирских организаций побывали в Челябинской области, где смогли познакомиться с работой беспилотных летательных аппаратов на местности воочию.
Также в Уфе обсудили заповедное волонтерство и вопросы обустройства территории. Сотрудники «Таганая» показали, как развивают туризм, снижая при этом антропогенную нагрузку на природу.
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