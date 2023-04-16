16 апреля 2023
15 апреля 2023

Сотрудники челябинского нацпарка показали в Уфе опыт патрулирования дронами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
Сотрудники нацпарка поделились опытом работы с беспилотниками Фото:

Сотрудники нацпарка «Таганай» из Златоуста (Челябинская область) поделились с коллегами в Уфе опытом патрулирования территории с помощью дронов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, техника позволяет выявлять пожары и нарушителей на транспорте.

«Свой опыт работы с беспилотниками „Таганай“ представил на одной из площадок экологического форума в Уфе. Сегодня дроны помогают патрулировать территорию. В 2021 году, например, беспилотные аппараты помогали окарауливать пожар на Александровской сопке. Инцидент был сложным: огонь ушел под камни» — отметили URA.RU в нацпарке.

Опыт представили сотрудникам учреждений, работающих на особо охраняемых территориях в Башкортостане. Не все коллеги златоустовцев пользуются при патрулировании беспилотниками. Представители башкирских организаций побывали в Челябинской области, где смогли познакомиться с работой беспилотных летательных аппаратов на местности воочию.

Также в Уфе обсудили заповедное волонтерство и вопросы обустройства территории. Сотрудники «Таганая» показали, как развивают туризм, снижая при этом антропогенную нагрузку на природу.

Сотрудники нацпарка показали, как выявляют термоточки и нарушителей с помощью дронов
Сотрудники нацпарка показали, как выявляют термоточки и нарушителей с помощью дронов
Фото:

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Сотрудники нацпарка «Таганай» из Златоуста (Челябинская область) поделились с коллегами в Уфе опытом патрулирования территории с помощью дронов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, техника позволяет выявлять пожары и нарушителей на транспорте. «Свой опыт работы с беспилотниками „Таганай“ представил на одной из площадок экологического форума в Уфе. Сегодня дроны помогают патрулировать территорию. В 2021 году, например, беспилотные аппараты помогали окарауливать пожар на Александровской сопке. Инцидент был сложным: огонь ушел под камни» — отметили URA.RU в нацпарке. Опыт представили сотрудникам учреждений, работающих на особо охраняемых территориях в Башкортостане. Не все коллеги златоустовцев пользуются при патрулировании беспилотниками. Представители башкирских организаций побывали в Челябинской области, где смогли познакомиться с работой беспилотных летательных аппаратов на местности воочию. Также в Уфе обсудили заповедное волонтерство и вопросы обустройства территории. Сотрудники «Таганая» показали, как развивают туризм, снижая при этом антропогенную нагрузку на природу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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