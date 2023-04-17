В центре Перми отключат часть светофоров

18 апреля светофоры не помогут пересекать перекрестки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми на улице Ленина движение на двух перекрестках перестанет регулироваться светофорами. Они не будут работать днем 18 апреля на пересечении улицы Ленина с Плеханова и Толмачева, сообщили в ГИБДД.

«Госавтоинспекция информирует об отключении 18 апреля 2023 года в период с 08:00 до 19:00 светофорных объектов в связи с профилактическими работами, проводимыми Камскими электросетями. На перекрестке ул. Ленина — ул. Плеханова и на перекрестке ул. Ленина — ул. Толмачева», — сообщает управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю в Telegram.

В ведомстве просят водителей быть внимательней. Им советуют при проезде указанных перекрестков снизить скорость и следовать правилам дорожного движения.