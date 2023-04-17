17 апреля 2023

Добровольцы из ХМАО вышли на борьбу с запрещенной рекламой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Активисты Нефтеюганска вышли на борьбу с запрещенной рекламой
Активисты Нефтеюганска вышли на борьбу с запрещенной рекламой Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) активисты ресурсного добровольческого центра «Сердце Югры» выступили с инициативой зачистить стены жилых домов от запрещенной рекламы. Об этом глава города Эльвира Бугай рассказала в своем telegram-канале.

«Неравнодушные жители Нефтеюганска из числа активистов Ресурсного Добровольческого Центра „Сердце Югры“ выступили с инициативой „За здоровый образ жизни“ и приступили к зачистке трафаретов на стенах жилых домов, призывающих к нездоровому образу жизни», — говорится в сообщении. Уточняется, что запрещенную рекламу активисты перекрывают изображением флага Российской Федерации.

Ранее URA.RU сообщало, что пермская прокуратура пожаловалась в УФАС на незаконную рекламу казино, размещенную на одном из интернет-сайтов. В отношении распространителя рекламы, ООО «Впрогнозе», возбуждено дело о нарушении сразу двух статей закона о рекламе.

Активисты призывают присоединиться к акции всех желающих
Активисты призывают присоединиться к акции всех желающих

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В Нефтеюганске (ХМАО) активисты ресурсного добровольческого центра «Сердце Югры» выступили с инициативой зачистить стены жилых домов от запрещенной рекламы. Об этом глава города Эльвира Бугай рассказала в своем telegram-канале. «Неравнодушные жители Нефтеюганска из числа активистов Ресурсного Добровольческого Центра „Сердце Югры“ выступили с инициативой „За здоровый образ жизни“ и приступили к зачистке трафаретов на стенах жилых домов, призывающих к нездоровому образу жизни», — говорится в сообщении. Уточняется, что запрещенную рекламу активисты перекрывают изображением флага Российской Федерации. Ранее URA.RU сообщало, что пермская прокуратура пожаловалась в УФАС на незаконную рекламу казино, размещенную на одном из интернет-сайтов. В отношении распространителя рекламы, ООО «Впрогнозе», возбуждено дело о нарушении сразу двух статей закона о рекламе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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