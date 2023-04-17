Активисты Нефтеюганска вышли на борьбу с запрещенной рекламой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) активисты ресурсного добровольческого центра «Сердце Югры» выступили с инициативой зачистить стены жилых домов от запрещенной рекламы. Об этом глава города Эльвира Бугай рассказала в своем telegram-канале.

«Неравнодушные жители Нефтеюганска из числа активистов Ресурсного Добровольческого Центра „Сердце Югры“ выступили с инициативой „За здоровый образ жизни“ и приступили к зачистке трафаретов на стенах жилых домов, призывающих к нездоровому образу жизни», — говорится в сообщении. Уточняется, что запрещенную рекламу активисты перекрывают изображением флага Российской Федерации.

Ранее URA.RU сообщало, что пермская прокуратура пожаловалась в УФАС на незаконную рекламу казино, размещенную на одном из интернет-сайтов. В отношении распространителя рекламы, ООО «Впрогнозе», возбуждено дело о нарушении сразу двух статей закона о рекламе.