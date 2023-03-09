09 марта 2023

Пермская прокуратура пожаловалась в УФАС на незаконную рекламу казино

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Нарушителю закона о рекламе грозит штраф Фото:

Пермское управление УФАС займется незаконной рекламой казино. Обращение в антимонопольное ведомство направила прокуратура Перми. В официальной группе краевого УФАС в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что реклама размещалась на одном из интернет-сайтов.

«Пермским УФАС установлено, что указанная реклама содержала сведения об услугах нелегального в России казино и предлагаемых им развлечениях, а также гиперссылки для перехода на интернет-сайт организатора азартных виртуальных игр — букмекерской конторы „Покердом“. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что на указанном сайте проводятся азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. Это запрещено действующим законодательством», — приводит пресс-служба УФАС словам замруководителя управления Евгения Чернобровкина.

В отношении распространителя рекламы, ООО «Впрогнозе», возбуждено дело о нарушении сразу двух статей закона о рекламе

Рассмотрение дела назначено на 14 марта 2023 года. В случае признания юрлица виновным, ему грозит штраф в размере до полумиллиона рублей.

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Пермское управление УФАС займется незаконной рекламой казино. Обращение в антимонопольное ведомство направила прокуратура Перми. В официальной группе краевого УФАС в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что реклама размещалась на одном из интернет-сайтов. «Пермским УФАС установлено, что указанная реклама содержала сведения об услугах нелегального в России казино и предлагаемых им развлечениях, а также гиперссылки для перехода на интернет-сайт организатора азартных виртуальных игр — букмекерской конторы „Покердом“. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что на указанном сайте проводятся азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. Это запрещено действующим законодательством», — приводит пресс-служба УФАС словам замруководителя управления Евгения Чернобровкина. В отношении распространителя рекламы, ООО «Впрогнозе», возбуждено дело о нарушении сразу двух статей закона о рекламе Рассмотрение дела назначено на 14 марта 2023 года. В случае признания юрлица виновным, ему грозит штраф в размере до полумиллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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