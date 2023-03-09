Пермская прокуратура пожаловалась в УФАС на незаконную рекламу казино

10 марта 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Нарушителю закона о рекламе грозит штраф Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пермское управление УФАС займется незаконной рекламой казино. Обращение в антимонопольное ведомство направила прокуратура Перми. В официальной группе краевого УФАС в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что реклама размещалась на одном из интернет-сайтов. «Пермским УФАС установлено, что указанная реклама содержала сведения об услугах нелегального в России казино и предлагаемых им развлечениях, а также гиперссылки для перехода на интернет-сайт организатора азартных виртуальных игр — букмекерской конторы „Покердом“. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что на указанном сайте проводятся азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. Это запрещено действующим законодательством», — приводит пресс-служба УФАС словам замруководителя управления Евгения Чернобровкина. В отношении распространителя рекламы, ООО «Впрогнозе», возбуждено дело о нарушении сразу двух статей закона о рекламе Рассмотрение дела назначено на 14 марта 2023 года. В случае признания юрлица виновным, ему грозит штраф в размере до полумиллиона рублей.

Пермское управление УФАС займется незаконной рекламой казино. Обращение в антимонопольное ведомство направила прокуратура Перми. В официальной группе краевого УФАС в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что реклама размещалась на одном из интернет-сайтов. «Пермским УФАС установлено, что указанная реклама содержала сведения об услугах нелегального в России казино и предлагаемых им развлечениях, а также гиперссылки для перехода на интернет-сайт организатора азартных виртуальных игр — букмекерской конторы „Покердом“. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что на указанном сайте проводятся азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. Это запрещено действующим законодательством», — приводит пресс-служба УФАС словам замруководителя управления Евгения Чернобровкина. В отношении распространителя рекламы, ООО «Впрогнозе», возбуждено дело о нарушении сразу двух статей закона о рекламе Рассмотрение дела назначено на 14 марта 2023 года. В случае признания юрлица виновным, ему грозит штраф в размере до полумиллиона рублей.