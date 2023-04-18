Бастрыкин займется делом свердловского подростка, который на электросамокате сбил пенсионерку

19 апреля 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

Подросток на самокате сбил пенсионерку, в результате чего у свердловчанки четыре перелома Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по делу подростка из Свердловской области, который на электросамокате сбил 71-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку по факту происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. По итогу проверку Бастрыкину предоставят доклад об установленных обстоятельствах. Подросток сбил пенсионерку и уехал с места происшествия в октябре 2022 года. В результате ДТП 71-летняя свердловчанка получила четыре перелома, после чего перенесла несколько операций, однако до сих пор проходит реабилитацию. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область вошла в топ-3 регионов России с наибольшим числом погибших в ДТП с участием электросамокатов. Рейтинг был составлен по итогам первых девяти месяцев 2022 года.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по делу подростка из Свердловской области, который на электросамокате сбил 71-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку по факту происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. По итогу проверку Бастрыкину предоставят доклад об установленных обстоятельствах. Подросток сбил пенсионерку и уехал с места происшествия в октябре 2022 года. В результате ДТП 71-летняя свердловчанка получила четыре перелома, после чего перенесла несколько операций, однако до сих пор проходит реабилитацию. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область вошла в топ-3 регионов России с наибольшим числом погибших в ДТП с участием электросамокатов. Рейтинг был составлен по итогам первых девяти месяцев 2022 года.