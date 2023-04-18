18 апреля 2023

Бастрыкин займется делом свердловского подростка, который на электросамокате сбил пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток на самокате сбил пенсионерку, в результате чего у свердловчанки четыре перелома
Подросток на самокате сбил пенсионерку, в результате чего у свердловчанки четыре перелома Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по делу подростка из Свердловской области, который на электросамокате сбил 71-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку по факту происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. По итогу проверку Бастрыкину предоставят доклад об установленных обстоятельствах.

Подросток сбил пенсионерку и уехал с места происшествия в октябре 2022 года. В результате ДТП 71-летняя свердловчанка получила четыре перелома, после чего перенесла несколько операций, однако до сих пор проходит реабилитацию.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область вошла в топ-3 регионов России с наибольшим числом погибших в ДТП с участием электросамокатов. Рейтинг был составлен по итогам первых девяти месяцев 2022 года.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по делу подростка из Свердловской области, который на электросамокате сбил 71-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку по факту происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. По итогу проверку Бастрыкину предоставят доклад об установленных обстоятельствах. Подросток сбил пенсионерку и уехал с места происшествия в октябре 2022 года. В результате ДТП 71-летняя свердловчанка получила четыре перелома, после чего перенесла несколько операций, однако до сих пор проходит реабилитацию. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область вошла в топ-3 регионов России с наибольшим числом погибших в ДТП с участием электросамокатов. Рейтинг был составлен по итогам первых девяти месяцев 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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