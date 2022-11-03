Свердловская область вошла в топ-3 регионов по смертности в ДТП с самокатами

Свердловская область попала в тройку регионов с наибольшей смертностью в ДТП с самокатами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Свердловская область вошла в топ-3 регионов России с наибольшим числом погибших в ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за девять месяцев 2022 года. Информация об этом следует из обзора о дорожно-транспортной аварийности в РФ.

«Наибольшее число погибших отмечается в Московской, Свердловской и Тюменской областях и в Москве», — сообщает ТАСС со ссылкой на обзор о дорожно-транспортной аварийности за девять месяцев этого года. При этом, в топ-5 регионов с наибольшим количеством ДТП с участием СИМ Свердловская область не попала.

Всего в России с начала 2022 года произошло 838 ДТП с участием СИМ, в которых 19 человек погибли. Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, данные больше в два раза.

Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с участием водителя электросамоката. Екатеринбуржец наехал на бордюр, не справился с управлением и вылетел на проезжую часть.