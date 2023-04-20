Школьница сдала обвиняемого в педофилии учителя Талицы, когда он закрутил роман с другой

20 апреля 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Девушка обиделась на ухажера-учителя и обратилась в полицию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заявление на учителя Талицы (Свердловская область), обвиняемого в сексуальных преступлениях в отношении школьниц, написала одна из его жертв. Девочка сделала это после того, как педагог закрутил роман с другой ученицей. Детали громкого дела URA.RU раскрыл источник, близкий к следствию. «Школьница написала заявление в правоохранительные органы из ревности. Дело в том, что до этого у нее был с учителем роман, но потом он переключился на другую девочку. Ученица решила отомстить и отправилась в полицию», — рассказал собеседник агентства. На момент совершения предполагаемых преступлений учителю иностранных языков был 21 год. Как сообщали СМИ, в его отношении возбуждено шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. Эпизоды происходили в 2019—2021 годах. По одной из версий, педагог занимался сексом с подростками прямо в учительской. В 2022-м году он был помещен в СИЗО, потом переведен под домашний арест. Сейчас мужчина находится под следствием. «У следователей мало доказательств, поэтому все тянется так долго. Неспроста и прокуратура изменила меру пресечения», — добавил источник.

Заявление на учителя Талицы (Свердловская область), обвиняемого в сексуальных преступлениях в отношении школьниц, написала одна из его жертв. Девочка сделала это после того, как педагог закрутил роман с другой ученицей. Детали громкого дела URA.RU раскрыл источник, близкий к следствию. «Школьница написала заявление в правоохранительные органы из ревности. Дело в том, что до этого у нее был с учителем роман, но потом он переключился на другую девочку. Ученица решила отомстить и отправилась в полицию», — рассказал собеседник агентства. На момент совершения предполагаемых преступлений учителю иностранных языков был 21 год. Как сообщали СМИ, в его отношении возбуждено шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. Эпизоды происходили в 2019—2021 годах. По одной из версий, педагог занимался сексом с подростками прямо в учительской. В 2022-м году он был помещен в СИЗО, потом переведен под домашний арест. Сейчас мужчина находится под следствием. «У следователей мало доказательств, поэтому все тянется так долго. Неспроста и прокуратура изменила меру пресечения», — добавил источник.