Екатеринбургская компания собрала десятки тонн медикаментов в зону СВО

14 апреля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Общая стоимость «медицинского» груза составила 20 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Производственная компания «Форэс» из Екатеринбурга отправила более 30 тонн груза медицинского назначения в первом квартале 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в самой организации. «До места назначения в зоне ведения СВО добралась очередная партия гуманитарного груза, отправленная 7 апреля. Всего c начала 2023 года компания „Форэс“ направила на территорию освобожденных республик и в зону ведения боевых действий около 30 тонн груза медицинского назначения», — заявили в пресс-службе. Общая стоимость вещей составила 20 млн рублей. В зону СВО отправлены медицинские изделия для операционных, перчатки и халаты, заменители плазмы крови и антибиотики. «На средства компании закуплен один санитарный автомобиль, который полностью переоборудован уральскими мастерами для работы в любых полевых условиях и приспособлен для эвакуации раненных с поля боя», — рассказали в организации. Все это стало возможным благодаря фондам с медицинской лицензией, которые помогают в закупке и решают логистические вопросы, а также неравнодушным сотрудникам сухоложского подразделения и асбестовского отделения «Форэс». Ранее компания отправляла в Луганскую и Донецкую Народные Республики, Херсонскую и Харьковскую области продукты питания, вещи первой необходимости, технику и тактическое снаряжение для военнослужащих. Также «Форэс» потратила свыше 5,2 млн рублей на создание достойных условий для подготовки мобилизованных граждан. Ранее компания «Форэс» сообщала, что за все время поддержки СВО потрачено больше 82,4 млн рублей. Организация отправила 309 тонн различного груза, который необходим бойцам и другим участником СВО. Объем медицинских изделий, переброшенных в новые регионы РФ, составил более 10 тонн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Производственная компания «Форэс» из Екатеринбурга отправила более 30 тонн груза медицинского назначения в первом квартале 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в самой организации. «До места назначения в зоне ведения СВО добралась очередная партия гуманитарного груза, отправленная 7 апреля. Всего c начала 2023 года компания „Форэс“ направила на территорию освобожденных республик и в зону ведения боевых действий около 30 тонн груза медицинского назначения», — заявили в пресс-службе. Общая стоимость вещей составила 20 млн рублей. В зону СВО отправлены медицинские изделия для операционных, перчатки и халаты, заменители плазмы крови и антибиотики. «На средства компании закуплен один санитарный автомобиль, который полностью переоборудован уральскими мастерами для работы в любых полевых условиях и приспособлен для эвакуации раненных с поля боя», — рассказали в организации. Все это стало возможным благодаря фондам с медицинской лицензией, которые помогают в закупке и решают логистические вопросы, а также неравнодушным сотрудникам сухоложского подразделения и асбестовского отделения «Форэс». Ранее компания отправляла в Луганскую и Донецкую Народные Республики, Херсонскую и Харьковскую области продукты питания, вещи первой необходимости, технику и тактическое снаряжение для военнослужащих. Также «Форэс» потратила свыше 5,2 млн рублей на создание достойных условий для подготовки мобилизованных граждан. Ранее компания «Форэс» сообщала, что за все время поддержки СВО потрачено больше 82,4 млн рублей. Организация отправила 309 тонн различного груза, который необходим бойцам и другим участником СВО. Объем медицинских изделий, переброшенных в новые регионы РФ, составил более 10 тонн.