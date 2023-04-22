Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин удостоен патриаршего знака храмонастоятеля за помощь в строительстве храма Гермогена Тобольского в Новоаганске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале районной администрации.
«В Новоаганске митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел провел освящение храма Гермогена Тобольского. Указом Патриарха Московского и всея Руси во внимание к помощи в строительстве храма священномученика Гермогена, епископа Тобольского и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Новоаганска глава Нижневартовского района Борис Александрович Саломатин удостоен Патриаршего знака храмостроителя», — говорится в сообщении.
Площадь храма после масштабной реконструкции увеличилась в несколько раз. В здании обновился церковный интерьер и появились большие витражные окна.
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