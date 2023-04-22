Мэр из ХМАО получил награду от патриарха. Фото

23 апреля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Награда вручена за помощь в строительстве храма в Новоаганске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин удостоен патриаршего знака храмонастоятеля за помощь в строительстве храма Гермогена Тобольского в Новоаганске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале районной администрации. «В Новоаганске митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел провел освящение храма Гермогена Тобольского. Указом Патриарха Московского и всея Руси во внимание к помощи в строительстве храма священномученика Гермогена, епископа Тобольского и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Новоаганска глава Нижневартовского района Борис Александрович Саломатин удостоен Патриаршего знака храмостроителя», — говорится в сообщении. Площадь храма после масштабной реконструкции увеличилась в несколько раз. В здании обновился церковный интерьер и появились большие витражные окна. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхотурье (Свердловская область) весной 2023 года планируют закончить ремонт Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского мужского монастыря. Идет ремонт внутренних помещений и реконструкция подвала, где находятся инженерные системы. Борису Саломатину вручили патриарший знак храмонастоятеля Telegram-канал администрации Нижневартовского района

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин удостоен патриаршего знака храмонастоятеля за помощь в строительстве храма Гермогена Тобольского в Новоаганске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале районной администрации. «В Новоаганске митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел провел освящение храма Гермогена Тобольского. Указом Патриарха Московского и всея Руси во внимание к помощи в строительстве храма священномученика Гермогена, епископа Тобольского и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Новоаганска глава Нижневартовского района Борис Александрович Саломатин удостоен Патриаршего знака храмостроителя», — говорится в сообщении. Площадь храма после масштабной реконструкции увеличилась в несколько раз. В здании обновился церковный интерьер и появились большие витражные окна. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхотурье (Свердловская область) весной 2023 года планируют закончить ремонт Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского мужского монастыря. Идет ремонт внутренних помещений и реконструкция подвала, где находятся инженерные системы.