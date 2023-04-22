22 апреля 2023
21 апреля 2023

Мэр из ХМАО получил награду от патриарха. Фото

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , вера, религия, православный священник, рука священника, крест, рука с крестом, православие
Награда вручена за помощь в строительстве храма в Новоаганске Фото:

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин удостоен патриаршего знака храмонастоятеля за помощь в строительстве храма Гермогена Тобольского в Новоаганске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале районной администрации.

«В Новоаганске митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел провел освящение храма Гермогена Тобольского. Указом Патриарха Московского и всея Руси во внимание к помощи в строительстве храма священномученика Гермогена, епископа Тобольского и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Новоаганска глава Нижневартовского района Борис Александрович Саломатин удостоен Патриаршего знака храмостроителя», — говорится в сообщении.

Площадь храма после масштабной реконструкции увеличилась в несколько раз. В здании обновился церковный интерьер и появились большие витражные окна.

Ранее URA.RU сообщало, что в Верхотурье (Свердловская область) весной 2023 года планируют закончить ремонт Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского мужского монастыря. Идет ремонт внутренних помещений и реконструкция подвала, где находятся инженерные системы.

Борису Саломатину вручили патриарший знак храмонастоятеля
Борису Саломатину вручили патриарший знак храмонастоятеля

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Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин удостоен патриаршего знака храмонастоятеля за помощь в строительстве храма Гермогена Тобольского в Новоаганске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале районной администрации. «В Новоаганске митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел провел освящение храма Гермогена Тобольского. Указом Патриарха Московского и всея Руси во внимание к помощи в строительстве храма священномученика Гермогена, епископа Тобольского и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Новоаганска глава Нижневартовского района Борис Александрович Саломатин удостоен Патриаршего знака храмостроителя», — говорится в сообщении. Площадь храма после масштабной реконструкции увеличилась в несколько раз. В здании обновился церковный интерьер и появились большие витражные окна. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхотурье (Свердловская область) весной 2023 года планируют закончить ремонт Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского мужского монастыря. Идет ремонт внутренних помещений и реконструкция подвала, где находятся инженерные системы.
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