Депутат заксобрания ЯНАО показал национальный спорт в Нью-Йорке

25 апреля 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Эдуард Яунгад познакомил детей в Нью-Йорке со спортом коренных народов ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Русских детей в Нью-Йорке депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад познакомил с национальными видами спорта северных народов. Об этом депутат сообщил в социальной сети. «Национальные виды спорта в Нью-Йорке. В выходные встретились с нашими друзьями, юными каратистами, но тренировка была посвящена знакомству с северными видами спорта, специально для этого привез с собой тынзян и палку для перетягивания», — написал Эдуард Яунгад в социальной сети «ВКонтакте». Депутат сообщил, что дети с энтузиазмом отнеслись к неизвестному им спорту, прыгали через условные «нарты», метали тынзян, перетягивали палку. Юные спортсмены запомнили тренировку, а Яунгад подарил им оба спортивных снаряда. Ранее URA.RU рассказало, что в Нью-Йорке проходит 22-я сессия постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Ямал представляют Эдуард Яунгад и председатель общины малых коренных народов «Самодийская» Сергей Вануйто.

Русских детей в Нью-Йорке депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад познакомил с национальными видами спорта северных народов. Об этом депутат сообщил в социальной сети. «Национальные виды спорта в Нью-Йорке. В выходные встретились с нашими друзьями, юными каратистами, но тренировка была посвящена знакомству с северными видами спорта, специально для этого привез с собой тынзян и палку для перетягивания», — написал Эдуард Яунгад в социальной сети «ВКонтакте». Депутат сообщил, что дети с энтузиазмом отнеслись к неизвестному им спорту, прыгали через условные «нарты», метали тынзян, перетягивали палку. Юные спортсмены запомнили тренировку, а Яунгад подарил им оба спортивных снаряда. Ранее URA.RU рассказало, что в Нью-Йорке проходит 22-я сессия постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Ямал представляют Эдуард Яунгад и председатель общины малых коренных народов «Самодийская» Сергей Вануйто.