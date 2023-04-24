Депутат заксобрания ЯНАО показал национальный спорт в Нью-Йорке

Русских детей в Нью-Йорке депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад познакомил с национальными видами спорта северных народов. Об этом депутат сообщил в социальной сети.
«Национальные виды спорта в Нью-Йорке. В выходные встретились с нашими друзьями, юными каратистами, но тренировка была посвящена знакомству с северными видами спорта, специально для этого привез с собой тынзян и палку для перетягивания», — написал Эдуард Яунгад в социальной сети «ВКонтакте».
Депутат сообщил, что дети с энтузиазмом отнеслись к неизвестному им спорту, прыгали через условные «нарты», метали тынзян, перетягивали палку. Юные спортсмены запомнили тренировку, а Яунгад подарил им оба спортивных снаряда.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нью-Йорке проходит 22-я сессия постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Ямал представляют Эдуард Яунгад и председатель общины малых коренных народов «Самодийская» Сергей Вануйто.
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