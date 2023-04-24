24 апреля 2023

Челябинские росгвардейцы уничтожили артиллерийские снаряды, найденные у озера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крым., боеприпасы, снаряды
Большая часть найденных снарядов могла сдетонировать в любой момент Фото:

Сотрудники Управления Росгвардии по Челябинской области уничтожили артиллерийские снаряды, найденные в окрестностях озере Иртыш. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, 22 снаряда были боевыми.

«Специалистами было установлено, что находкой являются 32 единицы артиллерийских снарядов с признаками коррозии. Из них 10 пустых болванок и 22 боевых снаряда калибром от 85 до 152 миллиметров, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

В ведомстве отметили, что опасная находка была направлена на специализированный полигон. Там специалисты взорвали снаряды накладными зарядами.

Снаряды нашел местный житель во время поиска металла
Снаряды нашел местный житель во время поиска металла
Фото:

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Сотрудники Управления Росгвардии по Челябинской области уничтожили артиллерийские снаряды, найденные в окрестностях озере Иртыш. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, 22 снаряда были боевыми. «Специалистами было установлено, что находкой являются 32 единицы артиллерийских снарядов с признаками коррозии. Из них 10 пустых болванок и 22 боевых снаряда калибром от 85 до 152 миллиметров, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В ведомстве отметили, что опасная находка была направлена на специализированный полигон. Там специалисты взорвали снаряды накладными зарядами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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