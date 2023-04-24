Челябинские росгвардейцы уничтожили артиллерийские снаряды, найденные у озера. Фото

25 апреля 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Большая часть найденных снарядов могла сдетонировать в любой момент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники Управления Росгвардии по Челябинской области уничтожили артиллерийские снаряды, найденные в окрестностях озере Иртыш. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, 22 снаряда были боевыми. «Специалистами было установлено, что находкой являются 32 единицы артиллерийских снарядов с признаками коррозии. Из них 10 пустых болванок и 22 боевых снаряда калибром от 85 до 152 миллиметров, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В ведомстве отметили, что опасная находка была направлена на специализированный полигон. Там специалисты взорвали снаряды накладными зарядами. Снаряды нашел местный житель во время поиска металла Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Сотрудники Управления Росгвардии по Челябинской области уничтожили артиллерийские снаряды, найденные в окрестностях озере Иртыш. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, 22 снаряда были боевыми. «Специалистами было установлено, что находкой являются 32 единицы артиллерийских снарядов с признаками коррозии. Из них 10 пустых болванок и 22 боевых снаряда калибром от 85 до 152 миллиметров, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В ведомстве отметили, что опасная находка была направлена на специализированный полигон. Там специалисты взорвали снаряды накладными зарядами.