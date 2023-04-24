Сотрудники Управления Росгвардии по Челябинской области уничтожили артиллерийские снаряды, найденные в окрестностях озере Иртыш. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, 22 снаряда были боевыми.
«Специалистами было установлено, что находкой являются 32 единицы артиллерийских снарядов с признаками коррозии. Из них 10 пустых болванок и 22 боевых снаряда калибром от 85 до 152 миллиметров, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.
В ведомстве отметили, что опасная находка была направлена на специализированный полигон. Там специалисты взорвали снаряды накладными зарядами.
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