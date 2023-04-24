В Пермском ТРЦ сообщили о скором открытии магазина MAAG

25 апреля 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Для любителей шопинга появится новый магазин Фото: Размик Закарян © URA.RU Отдел одежды бренда MAAG, который заменил в России популярную марку Zara, скоро откроется в пермском ТРЦ «Планета». Об этом торговый центр сообщил в соцсетях. «Мы с вами так долго ждали этого события! Скоро в ТРЦ „Планета“ откроется магазин MAAG», — говорится в сообщении, но конкретная дата не называется. Ранее URA.RU рассказывало, что магазины, принадлежащие компании Inditex, откроются в России под новыми названиями. В том числе и Zara, которая теперь называется MAAG.

Отдел одежды бренда MAAG, который заменил в России популярную марку Zara, скоро откроется в пермском ТРЦ «Планета». Об этом торговый центр сообщил в соцсетях. «Мы с вами так долго ждали этого события! Скоро в ТРЦ „Планета“ откроется магазин MAAG», — говорится в сообщении, но конкретная дата не называется. Ранее URA.RU рассказывало, что магазины, принадлежащие компании Inditex, откроются в России под новыми названиями. В том числе и Zara, которая теперь называется MAAG.