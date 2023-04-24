24 апреля 2023

В Пермском ТРЦ сообщили о скором открытии магазина MAAG

© Служба новостей «URA.RU»
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Для любителей шопинга появится новый магазин Фото:

Отдел одежды бренда MAAG, который заменил в России популярную марку Zara, скоро откроется в пермском ТРЦ «Планета». Об этом торговый центр сообщил в соцсетях.

«Мы с вами так долго ждали этого события! Скоро в ТРЦ „Планета“ откроется магазин MAAG», — говорится в сообщении, но конкретная дата не называется.

Ранее URA.RU рассказывало, что магазины, принадлежащие компании Inditex, откроются в России под новыми названиями. В том числе и Zara, которая теперь называется MAAG.

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Отдел одежды бренда MAAG, который заменил в России популярную марку Zara, скоро откроется в пермском ТРЦ «Планета». Об этом торговый центр сообщил в соцсетях. «Мы с вами так долго ждали этого события! Скоро в ТРЦ „Планета“ откроется магазин MAAG», — говорится в сообщении, но конкретная дата не называется. Ранее URA.RU рассказывало, что магазины, принадлежащие компании Inditex, откроются в России под новыми названиями. В том числе и Zara, которая теперь называется MAAG.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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