В Пермском ТРЦ сообщили о скором открытии магазина MAAG

Для любителей шопинга появится новый магазин
Отдел одежды бренда MAAG, который заменил в России популярную марку Zara, скоро откроется в пермском ТРЦ «Планета». Об этом торговый центр сообщил в соцсетях.
«Мы с вами так долго ждали этого события! Скоро в ТРЦ „Планета“ откроется магазин MAAG», — говорится в сообщении, но конкретная дата не называется.
Ранее URA.RU рассказывало, что магазины, принадлежащие компании Inditex, откроются в России под новыми названиями. В том числе и Zara, которая теперь называется MAAG.
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