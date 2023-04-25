25 апреля 2023

В пермском архитектурном музее «Хохловка» реставрируют древнюю марийскую усадьбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция музея Хохловка. Пермь
В «Хохловке» второй год идут масштабные работы (архивное фото) Фото:

В Пермском крае в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» идут работы по восстановлению усадьбы марийского крестьянина. Ее перевезли из деревни Красный Луг и после реставрации деревянное здание станет частью экспозиции музея. Как рассказали в «Хохловке» специалисты стараются максимально сохранить все элементы дома.

«В музее кипит работа: продолжается реставрация усадьбы марийского крестьянина из деревни Красный Луг Суксунского района. Специалисты АО „СЗН-Пермь“ стараются сохранить максимум исторического материала: сейчас укладываются „родные“ бревна. Для утепления межвенцового паза используется мох», — сообщает музей в соцсети «ВКонтакте».

На марийскую усадьбу сотрудники музея обратили внимание еще в 2018 году. Дом с амбаром и сохранившейся внутри уникальной утварью согласилась передать музейщикам хозяйка Роза Мишина. Усадьбу еще до 1914 года построил ее дед крестьянин Иликай Ильин. В музее говорят, что дом из деревни Красный Луг поможет более полно показать этническую картину Пермского края и организовывать мероприятия с участием марийцев.

В пермском музее «Хохловка» реставрируют древнюю марийскую усадьбу
Часть бревен сруба оставят прежними
В пермском музее «Хохловка» реставрируют древнюю марийскую усадьбу
В качестве утеплителя используют мох, как это делали наши предки
В пермском музее «Хохловка» реставрируют древнюю марийскую усадьбу
Внутри избы сохранилась традиционная утварь марийских крестьян

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» идут работы по восстановлению усадьбы марийского крестьянина. Ее перевезли из деревни Красный Луг и после реставрации деревянное здание станет частью экспозиции музея. Как рассказали в «Хохловке» специалисты стараются максимально сохранить все элементы дома. «В музее кипит работа: продолжается реставрация усадьбы марийского крестьянина из деревни Красный Луг Суксунского района. Специалисты АО „СЗН-Пермь“ стараются сохранить максимум исторического материала: сейчас укладываются „родные“ бревна. Для утепления межвенцового паза используется мох», — сообщает музей в соцсети «ВКонтакте». На марийскую усадьбу сотрудники музея обратили внимание еще в 2018 году. Дом с амбаром и сохранившейся внутри уникальной утварью согласилась передать музейщикам хозяйка Роза Мишина. Усадьбу еще до 1914 года построил ее дед крестьянин Иликай Ильин. В музее говорят, что дом из деревни Красный Луг поможет более полно показать этническую картину Пермского края и организовывать мероприятия с участием марийцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...