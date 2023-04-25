В пермском архитектурном музее «Хохловка» реставрируют древнюю марийскую усадьбу. Фото

26 апреля 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

В «Хохловке» второй год идут масштабные работы (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» идут работы по восстановлению усадьбы марийского крестьянина. Ее перевезли из деревни Красный Луг и после реставрации деревянное здание станет частью экспозиции музея. Как рассказали в «Хохловке» специалисты стараются максимально сохранить все элементы дома. «В музее кипит работа: продолжается реставрация усадьбы марийского крестьянина из деревни Красный Луг Суксунского района. Специалисты АО „СЗН-Пермь“ стараются сохранить максимум исторического материала: сейчас укладываются „родные“ бревна. Для утепления межвенцового паза используется мох», — сообщает музей в соцсети «ВКонтакте». На марийскую усадьбу сотрудники музея обратили внимание еще в 2018 году. Дом с амбаром и сохранившейся внутри уникальной утварью согласилась передать музейщикам хозяйка Роза Мишина. Усадьбу еще до 1914 года построил ее дед крестьянин Иликай Ильин. В музее говорят, что дом из деревни Красный Луг поможет более полно показать этническую картину Пермского края и организовывать мероприятия с участием марийцев. Часть бревен сруба оставят прежними Музей «Хохловка» в ВК В качестве утеплителя используют мох, как это делали наши предки Музей «Хохловка» в ВК Внутри избы сохранилась традиционная утварь марийских крестьян Музей «Хохловка» в ВК

В Пермском крае в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» идут работы по восстановлению усадьбы марийского крестьянина. Ее перевезли из деревни Красный Луг и после реставрации деревянное здание станет частью экспозиции музея. Как рассказали в «Хохловке» специалисты стараются максимально сохранить все элементы дома. «В музее кипит работа: продолжается реставрация усадьбы марийского крестьянина из деревни Красный Луг Суксунского района. Специалисты АО „СЗН-Пермь“ стараются сохранить максимум исторического материала: сейчас укладываются „родные“ бревна. Для утепления межвенцового паза используется мох», — сообщает музей в соцсети «ВКонтакте». На марийскую усадьбу сотрудники музея обратили внимание еще в 2018 году. Дом с амбаром и сохранившейся внутри уникальной утварью согласилась передать музейщикам хозяйка Роза Мишина. Усадьбу еще до 1914 года построил ее дед крестьянин Иликай Ильин. В музее говорят, что дом из деревни Красный Луг поможет более полно показать этническую картину Пермского края и организовывать мероприятия с участием марийцев.