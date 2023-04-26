В Челябинске умерла преподаватель журфака ЧелГУ. Фото

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Дату и место прощания с Татьяной Артишевской уточнят дополнительно Фото:

Преподаватель Челябинского государственного университета Татьяна Артишевская ушла из жизни в 69 лет. Об этом 26 апреля сообщили на факультете журналистики.

«Ушла из жизни Татьяна Михайловна Артишевская. Замечательный педагог, чуткий и добрый человек», — написали в официальном паблике факультета журналистики в соцсети «ВКонтакте».

Артишевская работала доцентом кафедры теории массовых коммуникаций с 1990-х годов. Она проводила лекции и тренинги по психологии для студентов. На факультете уточнили, что о времени и месте прощания сообщат позже.

Татьяна Артишевская посвятила себя преподаванию, закончив карьеру за два года до смерти
Татьяна Артишевская посвятила себя преподаванию, закончив карьеру за два года до смерти

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Преподаватель Челябинского государственного университета Татьяна Артишевская ушла из жизни в 69 лет. Об этом 26 апреля сообщили на факультете журналистики. «Ушла из жизни Татьяна Михайловна Артишевская. Замечательный педагог, чуткий и добрый человек», — написали в официальном паблике факультета журналистики в соцсети «ВКонтакте». Артишевская работала доцентом кафедры теории массовых коммуникаций с 1990-х годов. Она проводила лекции и тренинги по психологии для студентов. На факультете уточнили, что о времени и месте прощания сообщат позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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