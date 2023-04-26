Дату и место прощания с Татьяной Артишевской уточнят дополнительно
Преподаватель Челябинского государственного университета Татьяна Артишевская ушла из жизни в 69 лет. Об этом 26 апреля сообщили на факультете журналистики.
«Ушла из жизни Татьяна Михайловна Артишевская. Замечательный педагог, чуткий и добрый человек», — написали в официальном паблике факультета журналистики в соцсети «ВКонтакте».
Артишевская работала доцентом кафедры теории массовых коммуникаций с 1990-х годов. Она проводила лекции и тренинги по психологии для студентов. На факультете уточнили, что о времени и месте прощания сообщат позже.
Татьяна Артишевская посвятила себя преподаванию, закончив карьеру за два года до смерти
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