Дату и место прощания с Татьяной Артишевской уточнят дополнительно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Преподаватель Челябинского государственного университета Татьяна Артишевская ушла из жизни в 69 лет. Об этом 26 апреля сообщили на факультете журналистики.

«Ушла из жизни Татьяна Михайловна Артишевская. Замечательный педагог, чуткий и добрый человек», — написали в официальном паблике факультета журналистики в соцсети «ВКонтакте».

Артишевская работала доцентом кафедры теории массовых коммуникаций с 1990-х годов. Она проводила лекции и тренинги по психологии для студентов. На факультете уточнили, что о времени и месте прощания сообщат позже.