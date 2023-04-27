27 апреля 2023

В Свердловской области назвали три ключевых направления беспилотной авиации

Свердловская беспилотная авиация работает в промышленности, готовит кадры и закрепляется на уровне закона
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиаотряд свердловской полиции. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Обучиться управлению дронами можно в вузах региона Фото:

Беспилотное направление в Свердловской области активно развивается во всех областях. Сейчас беспилотники применяются в промышленности, вузы занимаются подготовкой кадров, а позже это направление авиации будет обрамлено в национальный проект. Об этом заявил замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин на интенсиве «Развитие отрасли беспилотных авиационных систем на Урале».

«Есть три направления, в которых двигается Свердловская область в беспилотном управлении: применение в промышленности — в лесопромышленном комплексе, сельском хозяйстве, добывающей промышленности, а также производство беспилотных систем — есть наработки по сельхозтехнике и другим отраслям», — передает слова Зеленкина корреспондент URA.RU.

Также представители беспилотных авиационных систем занимаются обучением кадров — некоторые вузы уже имеет лицензию на подготовку операторов дронов. Позже список учреждений будет расширяться.

По словам Зеленкина, сейчас тема беспилотной авиации будет обрамляться в национальный проект на государственном уровне. «Будет бюджетное финансирование, и наши предприятия смогут получать деньги на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и на постановку производств», — рассказал Зеленкин.

Ранее уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на выставке в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе. Беспилотник оснащен турбореактивной силовой установкой, благодаря которой может развивать скорость до 400 км/час.

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Беспилотное направление в Свердловской области активно развивается во всех областях. Сейчас беспилотники применяются в промышленности, вузы занимаются подготовкой кадров, а позже это направление авиации будет обрамлено в национальный проект. Об этом заявил замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин на интенсиве «Развитие отрасли беспилотных авиационных систем на Урале». «Есть три направления, в которых двигается Свердловская область в беспилотном управлении: применение в промышленности — в лесопромышленном комплексе, сельском хозяйстве, добывающей промышленности, а также производство беспилотных систем — есть наработки по сельхозтехнике и другим отраслям», — передает слова Зеленкина корреспондент URA.RU. Также представители беспилотных авиационных систем занимаются обучением кадров — некоторые вузы уже имеет лицензию на подготовку операторов дронов. Позже список учреждений будет расширяться. По словам Зеленкина, сейчас тема беспилотной авиации будет обрамляться в национальный проект на государственном уровне. «Будет бюджетное финансирование, и наши предприятия смогут получать деньги на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и на постановку производств», — рассказал Зеленкин. Ранее уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на выставке в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе. Беспилотник оснащен турбореактивной силовой установкой, благодаря которой может развивать скорость до 400 км/час.
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