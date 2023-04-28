В Нефтеюганске врио главы депобразования встретилась с учителями, которые жаловались на травлю

На встрече присутствовали шесть педагогов школы №13 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) врио директора городского департамента образования Инна Линник провела встречу с педагогическим коллективом школы №13. Об этом URA.RU сообщили представители ведомства. Учителя ранее опубликовали коллективное обращение в соцсетях, заявив о давлении со стороны департамента при посещении занятий.

«28 апреля состоялась встреча педагогического коллектива МБОУ „СОШ № 13“ с врио директора департамента образования Инной Линник. На встрече присутствовали шесть педагогических работников из 72, администрация школы и председатель профсоюзной организации. В ходе беседы были обсуждены вопросы: информирование коллектива с результатами реализации плана мероприятий контроля за соблюдением педагогической этики, организация работы администрации с педагогическим коллективом», — пояснили в департаменте.

Представители ведомства посещают уроки по установленному графику. Комиссия назначена окружным департаментом из-за жалобы матери школьницы-инвалида на травлю со стороны учительницы. «Членами комиссии установлено, что имеются факты нарушения соблюдения профессиональной этики педагогическими работниками в связи с чем, вопрос взят на контроль департаментом образования администрации города Нефтеюганска», — уточнили его представители.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске педагоги школы №13 заявили о давлении со стороны городского департамента образования. Его представители посещают уроки после инцидента с участием матери ребенка-инвалида, учительницы и руководства учреждения.