Украинский политолог объяснил, что будет после наступления ВСУ

Украинский политолог Бортник: возможное контрнаступление ВСУ приведет к сложному политическому процессу

29 апреля 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Политолог Руслан Бортник назвал риски, которые могут возникнуть в случае провала весеннего контрнаступления ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возможное наступление военных сил Украины (ВСУ) на Россию грозит формированием сложного политического процесса уже этой осенью. Об этом предупредил украинский политолог и политический эксперт, директор Украинского института политики Руслан Бортник. «Сложный политический процесс может случиться осенью», — объяснил Бортник в эфире интернет-канала «Politeka». Он подчеркнул, что сейчас украинское общество «перегрето» ожиданием успеха контрнаступления. Если его не будет, отметил политик, позиции президента Украины Владимира Зеленского значительно ослабнут и осенью случится политический кризис. «Вот, чего опасаются сегодня на Западе, но этот поезд уже разогнан», — подчеркнул эксперт, добавив, что и ожидания внутри украинского и западного обществ, и заложенные бюджеты на военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжают толкать всю эту ситуацию вперед. Также Руслан Бортник допустил, что провал контрнаступления ВСУ приведет к тому, что будет еще сложнее провести мирные переговоры между Москвой и Киевом. Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Зеленского о том, что если тот не согласится на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, то он может потерять свой пост. Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси отметил, что западные страны дали Зеленскому шесть месяцев, чтобы закончить боевые действия на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возможное наступление военных сил Украины (ВСУ) на Россию грозит формированием сложного политического процесса уже этой осенью. Об этом предупредил украинский политолог и политический эксперт, директор Украинского института политики Руслан Бортник. «Сложный политический процесс может случиться осенью», — объяснил Бортник в эфире интернет-канала «Politeka». Он подчеркнул, что сейчас украинское общество «перегрето» ожиданием успеха контрнаступления. Если его не будет, отметил политик, позиции президента Украины Владимира Зеленского значительно ослабнут и осенью случится политический кризис. «Вот, чего опасаются сегодня на Западе, но этот поезд уже разогнан», — подчеркнул эксперт, добавив, что и ожидания внутри украинского и западного обществ, и заложенные бюджеты на военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжают толкать всю эту ситуацию вперед. Также Руслан Бортник допустил, что провал контрнаступления ВСУ приведет к тому, что будет еще сложнее провести мирные переговоры между Москвой и Киевом. Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Зеленского о том, что если тот не согласится на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, то он может потерять свой пост. Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси отметил, что западные страны дали Зеленскому шесть месяцев, чтобы закончить боевые действия на Украине.