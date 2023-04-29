Украинский политолог объяснил, что будет после наступления ВСУ

Украинский политолог Бортник: возможное контрнаступление ВСУ приведет к сложному политическому процессу
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Политолог Руслан Бортник назвал риски, которые могут возникнуть в случае провала весеннего контрнаступления ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Возможное наступление военных сил Украины (ВСУ) на Россию грозит формированием сложного политического процесса уже этой осенью. Об этом предупредил украинский политолог и политический эксперт, директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Сложный политический процесс может случиться осенью», — объяснил Бортник в эфире интернет-канала «Politeka». Он подчеркнул, что сейчас украинское общество «перегрето» ожиданием успеха контрнаступления. Если его не будет, отметил политик, позиции президента Украины Владимира Зеленского значительно ослабнут и осенью случится политический кризис.

«Вот, чего опасаются сегодня на Западе, но этот поезд уже разогнан», — подчеркнул эксперт, добавив, что и ожидания внутри украинского и западного обществ, и заложенные бюджеты на военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжают толкать всю эту ситуацию вперед. Также Руслан Бортник допустил, что провал контрнаступления ВСУ приведет к тому, что будет еще сложнее провести мирные переговоры между Москвой и Киевом.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Зеленского о том, что если тот не согласится на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, то он может потерять свой пост. Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси отметил, что западные страны дали Зеленскому шесть месяцев, чтобы закончить боевые действия на Украине.

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Возможное наступление военных сил Украины (ВСУ) на Россию грозит формированием сложного политического процесса уже этой осенью. Об этом предупредил украинский политолог и политический эксперт, директор Украинского института политики Руслан Бортник. «Сложный политический процесс может случиться осенью», — объяснил Бортник в эфире интернет-канала «Politeka». Он подчеркнул, что сейчас украинское общество «перегрето» ожиданием успеха контрнаступления. Если его не будет, отметил политик, позиции президента Украины Владимира Зеленского значительно ослабнут и осенью случится политический кризис. «Вот, чего опасаются сегодня на Западе, но этот поезд уже разогнан», — подчеркнул эксперт, добавив, что и ожидания внутри украинского и западного обществ, и заложенные бюджеты на военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжают толкать всю эту ситуацию вперед. Также Руслан Бортник допустил, что провал контрнаступления ВСУ приведет к тому, что будет еще сложнее провести мирные переговоры между Москвой и Киевом. Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Зеленского о том, что если тот не согласится на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, то он может потерять свой пост. Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси отметил, что западные страны дали Зеленскому шесть месяцев, чтобы закончить боевые действия на Украине.
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