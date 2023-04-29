Свердловский сенатор Шептий передал помощь погорельцам из Сосьвы, где пожар уничтожил сотни домов. Фото

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Двенадцатое заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий передал помощь свердловчанам в Сосьве Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий прибыл в поселок Сосьва, где пожар уничтожил более 120 домов и около 600 свердловчан остались без крова. Свердловский сенатор передал погорельцам гуманитарную помощь и пообещал помощь в решении задач по обеспечению всем необходимым.

«Цель моей поездки в Сосьву, где три дня назад пожаром уничтожено больше 120 жилых домов, около 600 человек остались без крова — оказать максимальное содействие в восстановительных работах. Безусловно, я, как сенатор Российской Федерации приму самое деятельное участие в обеспечении реализации поставленных задач», — написал Виктор Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сенатор РФ от Свердловской области передал погорельцам гуманитарную помощь, пообщался с сотрудниками МЧС и сотрудниками надзорных и следственных органов. По словам Шептия, сейчас соцработники заканчивают сбор анкет у жителей Сосьвы, где им предлагают либо восстановить частный дом на своем участке, либо квартиру в многоэтажке.

Ранее URA.RU сообщало, что 25 апреля в поселке Сосьва произошел крупный пожар. Следователи предъявили обвинения в совершении преступлений двум задержанным гражданам в рамках расследования пожара. Также агентство рассказывало, что двух обвиняемых уже задержали.

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Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий прибыл в поселок Сосьва, где пожар уничтожил более 120 домов и около 600 свердловчан остались без крова. Свердловский сенатор передал погорельцам гуманитарную помощь и пообещал помощь в решении задач по обеспечению всем необходимым. «Цель моей поездки в Сосьву, где три дня назад пожаром уничтожено больше 120 жилых домов, около 600 человек остались без крова — оказать максимальное содействие в восстановительных работах. Безусловно, я, как сенатор Российской Федерации приму самое деятельное участие в обеспечении реализации поставленных задач», — написал Виктор Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сенатор РФ от Свердловской области передал погорельцам гуманитарную помощь, пообщался с сотрудниками МЧС и сотрудниками надзорных и следственных органов. По словам Шептия, сейчас соцработники заканчивают сбор анкет у жителей Сосьвы, где им предлагают либо восстановить частный дом на своем участке, либо квартиру в многоэтажке. Ранее URA.RU сообщало, что 25 апреля в поселке Сосьва произошел крупный пожар. Следователи предъявили обвинения в совершении преступлений двум задержанным гражданам в рамках расследования пожара. Также агентство рассказывало, что двух обвиняемых уже задержали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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