Виктор Шептий передал помощь свердловчанам в Сосьве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий прибыл в поселок Сосьва, где пожар уничтожил более 120 домов и около 600 свердловчан остались без крова. Свердловский сенатор передал погорельцам гуманитарную помощь и пообещал помощь в решении задач по обеспечению всем необходимым.

«Цель моей поездки в Сосьву, где три дня назад пожаром уничтожено больше 120 жилых домов, около 600 человек остались без крова — оказать максимальное содействие в восстановительных работах. Безусловно, я, как сенатор Российской Федерации приму самое деятельное участие в обеспечении реализации поставленных задач», — написал Виктор Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сенатор РФ от Свердловской области передал погорельцам гуманитарную помощь, пообщался с сотрудниками МЧС и сотрудниками надзорных и следственных органов. По словам Шептия, сейчас соцработники заканчивают сбор анкет у жителей Сосьвы, где им предлагают либо восстановить частный дом на своем участке, либо квартиру в многоэтажке.

Ранее URA.RU сообщало, что 25 апреля в поселке Сосьва произошел крупный пожар. Следователи предъявили обвинения в совершении преступлений двум задержанным гражданам в рамках расследования пожара. Также агентство рассказывало, что двух обвиняемых уже задержали.

Фото: Виктор Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте»