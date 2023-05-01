В Челябинске сравнили расходы на пикник с шашлыком и рыбалку

Мангал в Челябинске можно приобрести по цене от 300 рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Расходы на пикник с шашлыком и рыбалку в Челябинске примерно сопоставимы. Как уточнили аналитики платформы «Авито», выход на природу обойдется жителям в пределах до двух тысяч рублей.

«Минимальные расходы на покупку набора для шашлыка составляют в пределах 1,8 тысячи рублей. В то же время удочка на платформе обойдется покупателям в среднем в 1,59 тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе «Авито».

Небольшие сборные варианты мангала стоят от 300 рублей, а долговечный стационарный вариант в Челябинске обойдется в 2,1 тысячи рублей. Набор шампуров на классифайде продают за 1,5 тысячи, гриль-решетки от 300 до 3,5 тысячи рублей. Шашлык челябинцы считают одним из наиболее предпочитаемых летом блюд.

Небольшой коврик для комфортного отдыха на природе обойдется в 100 рублей, побольше — в 180 рублей. Непромокаемые пенки с ячеистой структурой либо надувные карематы стоят 1,5—1,8 тысячи рублей.

Отдельно на «Авито» подсчитали цену кухонной утвари. Термосы и термокружки можно купить в наборе. Его стоимость в сезоне 2023 года в Челябинске составила 1,42 тысячи рублей.