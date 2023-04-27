Челябинцы определились с самыми любимыми летними блюдами

28 апреля 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Окрошку и шашлыки челябинцы чаще остальных назвали в числе любимых летних блюд Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Челябинска выбрали любимые летние блюда. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, в число предпочитаемых в теплое время года вошли окрошка и шашлыки. «Окрошку и шашлыки челябинцы чаще всего называли в качестве любимых блюд летом. Ценителей холодного супа набралось 40%, мясного блюда — 36%», — отметили в SuperJob. Свекольник в число фаворитов не попал. Борщ выбрали только 10% проведенного в течение апреля опроса. Среди респондентов 14% назвали другие гастрономические хиты. К ним отнесли кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи с щавелем, ягодный пирог и мороженое. Аналитики выяснили демографические характеристики различных блюд. Выяснилось, что окрошку одинаково любят мужчины и женщины. У шашлыков больше ценителей среди мужчин, чем женщин: 48% против 29%. При этом окрошку предпочитают люди старшего возраста (ценителей больше всего в группе от 45 лет — 46%). Шашлыки чаще выбирает молодежь до 34 лет (40%). Специалисты «Х5 Клуба» уточнили стоимость ингредиентов для любимых летних блюд. Свинина в маринаде обойдется в среднем в 178 рублей за кг. Окрошка обойдется дороже. Для тех, кто готов ее готовить дома, суп будет стоить: сделанный на кефире — в 712 рублей, на квасе — в 728 рублей. Данные рассчитаны на четыре блюда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска выбрали любимые летние блюда. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, в число предпочитаемых в теплое время года вошли окрошка и шашлыки. «Окрошку и шашлыки челябинцы чаще всего называли в качестве любимых блюд летом. Ценителей холодного супа набралось 40%, мясного блюда — 36%», — отметили в SuperJob. Свекольник в число фаворитов не попал. Борщ выбрали только 10% проведенного в течение апреля опроса. Среди респондентов 14% назвали другие гастрономические хиты. К ним отнесли кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи с щавелем, ягодный пирог и мороженое. Аналитики выяснили демографические характеристики различных блюд. Выяснилось, что окрошку одинаково любят мужчины и женщины. У шашлыков больше ценителей среди мужчин, чем женщин: 48% против 29%. При этом окрошку предпочитают люди старшего возраста (ценителей больше всего в группе от 45 лет — 46%). Шашлыки чаще выбирает молодежь до 34 лет (40%). Специалисты «Х5 Клуба» уточнили стоимость ингредиентов для любимых летних блюд. Свинина в маринаде обойдется в среднем в 178 рублей за кг. Окрошка обойдется дороже. Для тех, кто готов ее готовить дома, суп будет стоить: сделанный на кефире — в 712 рублей, на квасе — в 728 рублей. Данные рассчитаны на четыре блюда.