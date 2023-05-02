В Челябинской области потеплеет до 28 градусов. Скрин

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Весна. Челябинск, жилье, утро, недвижимость, ипотека, весна, виды города, строительство, перспектива
Челябинцам обещают три дня жары Фото:

Почти до 30 градусов повысится температура в Челябинской области 3 мая. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В среду днем столбики термометров в Челябинской области будут подниматься до 23-28 градусов. В последующие сутки — 4 и 5 мая — также будет очень тепло, до 26 градусов», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС.

Ночи 3, 4 и 5 мая обещают быть прохладными — 6-11 градусов. Порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. Ни в Челябинске, ни на других территориях Южного Урала осадков не ожидается.

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Почти до 30 градусов повысится температура в Челябинской области 3 мая. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В среду днем столбики термометров в Челябинской области будут подниматься до 23-28 градусов. В последующие сутки — 4 и 5 мая — также будет очень тепло, до 26 градусов», — пояснили URA.RU в региональном ЦГМС. Ночи 3, 4 и 5 мая обещают быть прохладными — 6-11 градусов. Порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. Ни в Челябинске, ни на других территориях Южного Урала осадков не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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