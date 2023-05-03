Володин потребовал применить оружие, способное уничтожить киевский террористический режим

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Режим Зеленского должен быть признан террористическим, заявил Вячеслав Володин Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

Украинский правящий режим должен быть уничтожен, так как он является террористическим. С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Будем требовать применения оружия, которое способно уничтожить киевский террористический режим», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что необходимо признать украинский правящий режим террористической организацией. Решение президента Украины Владимира Зеленского совершить покушение на президента России Владимира Путина является официальным нападением на Россию и данный приказ встает в один ряд с террористическими актами самых известных террористов. Возможность переговоров с Зеленским отныне исключена полностью, заключил Володин.

Ранее стало известно, что два украинских беспилотника совершили ночную атаку на московский Кремль. Цель атаки — покушения на жизнь Владимира Путина, сообщили в Кремле. Российский лидер в момент атаки отсутствовал в Кремле, расписание президента осталось неизменным.

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Украинский правящий режим должен быть уничтожен, так как он является террористическим. С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Будем требовать применения оружия, которое способно уничтожить киевский террористический режим», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что необходимо признать украинский правящий режим террористической организацией. Решение президента Украины Владимира Зеленского совершить покушение на президента России Владимира Путина является официальным нападением на Россию и данный приказ встает в один ряд с террористическими актами самых известных террористов. Возможность переговоров с Зеленским отныне исключена полностью, заключил Володин. Ранее стало известно, что два украинских беспилотника совершили ночную атаку на московский Кремль. Цель атаки — покушения на жизнь Владимира Путина, сообщили в Кремле. Российский лидер в момент атаки отсутствовал в Кремле, расписание президента осталось неизменным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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