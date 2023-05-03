Володин потребовал применить оружие, способное уничтожить киевский террористический режим 03 мая 2023 в 18:58 Размер текста - 17 + Режим Зеленского должен быть признан террористическим, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Украинский правящий режим должен быть уничтожен, так как он является террористическим. С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Будем требовать применения оружия, которое способно уничтожить киевский террористический режим», — написал Володин в своем telegram-канале . Он добавил, что необходимо признать украинский правящий режим террористической организацией. Решение президента Украины Владимира Зеленского совершить покушение на президента России Владимира Путина является официальным нападением на Россию и данный приказ встает в один ряд с террористическими актами самых известных террористов. Возможность переговоров с Зеленским отныне исключена полностью, заключил Володин. Ранее стало известно, что два украинских беспилотника совершили ночную атаку на московский Кремль. Цель атаки — покушения на жизнь Владимира Путина, сообщили в Кремле. Российский лидер в момент атаки отсутствовал в Кремле, расписание президента осталось неизменным. Украинский правящий режим должен быть уничтожен, так как он является террористическим. С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Будем требовать применения оружия, которое способно уничтожить киевский террористический режим», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что необходимо признать украинский правящий режим террористической организацией. Решение президента Украины Владимира Зеленского совершить покушение на президента России Владимира Путина является официальным нападением на Россию и данный приказ встает в один ряд с террористическими актами самых известных террористов. Возможность переговоров с Зеленским отныне исключена полностью, заключил Володин. Ранее стало известно, что два украинских беспилотника совершили ночную атаку на московский Кремль. Цель атаки — покушения на жизнь Владимира Путина, сообщили в Кремле. Российский лидер в момент атаки отсутствовал в Кремле, расписание президента осталось неизменным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям