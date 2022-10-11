Володин назвал Зеленского террористом и напомнил, что с ними не договариваются

Киевский режим стал террористическим, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский, отдавая преступные приказы, встал в один ряд с международными террористами. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, напомнив, что с террористами не договариваются.

«Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами… Хочется напомнить: с террористами не договариваются», — написал Володин в Telegram. Он отметил, что западные страны, поддерживающие киевский режим, фактически спонсируют терроризм.

По словам депутата, от действий украинского лидера страдают мирные жители. «Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту», — перечислил преступления Зеленского Володин.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донбасса и помощь его жителям, страдающим от геноцида киевских властей.