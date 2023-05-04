Житель Нижневартовска сбил ребенка и скрылся

05 мая 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

Водитель сбил мальчика и уехал с места ДТП Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) у торгового центра «Космос» водитель внедорожника сбил ребенка на велосипеде. Как сообщили очевидцы в соцсетях, мужчина скрылся с места ДТП. «У ТЦ „Космос“ водитель белого внедорожнике сбил ребенка на велосипеде. По словам очевидцев: мужчина, который был за рулем, даже не вышел и не проверил, все ли хорошо с мальчиком, а обвинил его и уехал», — сообщается в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». Ребенка передали в руки медиков, водителя нашли позднее. Авария произошла накануне. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте пятилетний мальчик оказался в реанимации после того, как в парке его сбил на электросамокате 17-летний подросток. Следователи проводят проверку.

В Нижневартовске (ХМАО) у торгового центра «Космос» водитель внедорожника сбил ребенка на велосипеде. Как сообщили очевидцы в соцсетях, мужчина скрылся с места ДТП. «У ТЦ „Космос“ водитель белого внедорожнике сбил ребенка на велосипеде. По словам очевидцев: мужчина, который был за рулем, даже не вышел и не проверил, все ли хорошо с мальчиком, а обвинил его и уехал», — сообщается в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский». Ребенка передали в руки медиков, водителя нашли позднее. Авария произошла накануне. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте пятилетний мальчик оказался в реанимации после того, как в парке его сбил на электросамокате 17-летний подросток. Следователи проводят проверку.