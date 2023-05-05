05 мая 2023
04 мая 2023

Губернатор Комарова исполнила мечту студентки из ХМАО

Губернатор ХМАО отправила студентку ЮГУ на литературную экскурсию
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Наталья Комарова отправила студентку на экскурсию в Болдино Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила мечту студентки ЮГУ Ксении Светлаковой. Девушка мечтала побывать на литературной экскурсии в Болдино, сообщила глава округа. Поездка состоялась после победы в окружной акции «Счастливый билет».

«Передаю привет от нашей землячки Ксении Светлаковой. Ксения учится в Югорском государственном университете. В День студента на акции желаний „Счастливый билет“, в числе прочих, была ее записка с пожеланием посетить усадьбу Болдино — родовое имение любимого нами поэта Александра Сергеевича Пушкина. Этой весной заветное желание Ксении исполнилось», — написала Комарова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что Комарова исполнила мечту двух студентов из образовательных учреждений округа. В их числе оказался учащийся Лангепаского политехнического колледжа Иван Абраменко, который мечтал попасть на практику в «Покачинефтегаз».

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила мечту студентки ЮГУ Ксении Светлаковой. Девушка мечтала побывать на литературной экскурсии в Болдино, сообщила глава округа. Поездка состоялась после победы в окружной акции «Счастливый билет». «Передаю привет от нашей землячки Ксении Светлаковой. Ксения учится в Югорском государственном университете. В День студента на акции желаний „Счастливый билет“, в числе прочих, была ее записка с пожеланием посетить усадьбу Болдино — родовое имение любимого нами поэта Александра Сергеевича Пушкина. Этой весной заветное желание Ксении исполнилось», — написала Комарова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Комарова исполнила мечту двух студентов из образовательных учреждений округа. В их числе оказался учащийся Лангепаского политехнического колледжа Иван Абраменко, который мечтал попасть на практику в «Покачинефтегаз».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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