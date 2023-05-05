Губернатор Комарова исполнила мечту студентки из ХМАО

Губернатор ХМАО отправила студентку ЮГУ на литературную экскурсию

Наталья Комарова отправила студентку на экскурсию в Болдино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила мечту студентки ЮГУ Ксении Светлаковой. Девушка мечтала побывать на литературной экскурсии в Болдино, сообщила глава округа. Поездка состоялась после победы в окружной акции «Счастливый билет».

«Передаю привет от нашей землячки Ксении Светлаковой. Ксения учится в Югорском государственном университете. В День студента на акции желаний „Счастливый билет“, в числе прочих, была ее записка с пожеланием посетить усадьбу Болдино — родовое имение любимого нами поэта Александра Сергеевича Пушкина. Этой весной заветное желание Ксении исполнилось», — написала Комарова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что Комарова исполнила мечту двух студентов из образовательных учреждений округа. В их числе оказался учащийся Лангепаского политехнического колледжа Иван Абраменко, который мечтал попасть на практику в «Покачинефтегаз».