24 января 2023

Губернатор Комарова исполнила мечту студентов из ХМАО

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Наталья Комарова отправит студентку в Болдино, где Пушкин писал свои произведения Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила мечту двух студентов из образовательных учреждений округа. Это произошло во время встречи, посвященной Татьяниному дню, которая транслировалась в соцсетях главы региона.

«Учащийся Лангепаского политехнического колледжа Иван Абраменко мечтал попасть на практику в „Покачинефтегаз“. А студентка Югорского госуниверситета Ксения Светлакова — побывать в имении Болдино, где Пушкин писал свои произведения», — прочитала Наталья Комарова записки.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава ХМАО подарит шестилетней Лизе детский фотоаппарат, а для восьмилетнего Глеба из ДНР губернатору предстоит найти динозавра.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила мечту двух студентов из образовательных учреждений округа. Это произошло во время встречи, посвященной Татьяниному дню, которая транслировалась в соцсетях главы региона. «Учащийся Лангепаского политехнического колледжа Иван Абраменко мечтал попасть на практику в „Покачинефтегаз“. А студентка Югорского госуниверситета Ксения Светлакова — побывать в имении Болдино, где Пушкин писал свои произведения», — прочитала Наталья Комарова записки. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава ХМАО подарит шестилетней Лизе детский фотоаппарат, а для восьмилетнего Глеба из ДНР губернатору предстоит найти динозавра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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