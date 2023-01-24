Губернатор Комарова исполнила мечту студентов из ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила мечту двух студентов из образовательных учреждений округа. Это произошло во время встречи, посвященной Татьяниному дню, которая транслировалась в соцсетях главы региона.
«Учащийся Лангепаского политехнического колледжа Иван Абраменко мечтал попасть на практику в „Покачинефтегаз“. А студентка Югорского госуниверситета Ксения Светлакова — побывать в имении Болдино, где Пушкин писал свои произведения», — прочитала Наталья Комарова записки.
Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава ХМАО подарит шестилетней Лизе детский фотоаппарат, а для восьмилетнего Глеба из ДНР губернатору предстоит найти динозавра.
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