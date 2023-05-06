06 мая 2023
05 мая 2023

В Сургуте водитель квадроцикла погиб после столкновения с сугробом

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, гибдд, инспектор дпс, дпс, проверка на дорогах
Водитель не справился с управлением и наехал на сугроб снега Фото:

В поселке Федоровский (ХМАО) водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в сугроб. По данным официального telegram-канала УМВД по ХМАО-Югре, от полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

«Сегодня около 15:00 часов на 3-й линии ГСК „Москвич“ в поселке Федоровский мужчина 1976 года рождения, управляя квадроциклом, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил столкновение со снежным массивом (сугроб), в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. От полученных травм гражданин скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — говориться в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) у торгового центра «Космос» водитель внедорожника сбил ребенка на велосипеде. Со слов очевидцев в соцсетях, мужчина скрылся с места ДТП.

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В поселке Федоровский (ХМАО) водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в сугроб. По данным официального telegram-канала УМВД по ХМАО-Югре, от полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. «Сегодня около 15:00 часов на 3-й линии ГСК „Москвич“ в поселке Федоровский мужчина 1976 года рождения, управляя квадроциклом, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил столкновение со снежным массивом (сугроб), в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. От полученных травм гражданин скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — говориться в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) у торгового центра «Космос» водитель внедорожника сбил ребенка на велосипеде. Со слов очевидцев в соцсетях, мужчина скрылся с места ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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