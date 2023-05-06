В Сургуте водитель квадроцикла погиб после столкновения с сугробом

07 мая 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Водитель не справился с управлением и наехал на сугроб снега Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселке Федоровский (ХМАО) водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в сугроб. По данным официального telegram-канала УМВД по ХМАО-Югре, от полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. «Сегодня около 15:00 часов на 3-й линии ГСК „Москвич“ в поселке Федоровский мужчина 1976 года рождения, управляя квадроциклом, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил столкновение со снежным массивом (сугроб), в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. От полученных травм гражданин скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — говориться в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) у торгового центра «Космос» водитель внедорожника сбил ребенка на велосипеде. Со слов очевидцев в соцсетях, мужчина скрылся с места ДТП.

В поселке Федоровский (ХМАО) водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в сугроб. По данным официального telegram-канала УМВД по ХМАО-Югре, от полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. «Сегодня около 15:00 часов на 3-й линии ГСК „Москвич“ в поселке Федоровский мужчина 1976 года рождения, управляя квадроциклом, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил столкновение со снежным массивом (сугроб), в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. От полученных травм гражданин скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — говориться в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) у торгового центра «Космос» водитель внедорожника сбил ребенка на велосипеде. Со слов очевидцев в соцсетях, мужчина скрылся с места ДТП.