Лесники и МЧС локализовали пожар у челябинского села. Видео

07 мая 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

На тушении пожара работали лесники и сотрудники МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лесники и сотрудники ГУ МЧС локализовали сильный пожар у населенного пункта в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Об этом сообщили в ГУ лесами по Челябинской области. «Лесники совместно с МЧС отстояли населенный пункт в Катав-Ивановском районе. Прямо сейчас пожар локализован, распространение огня остановлено», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что природный пожар бушует рядом с деревней Усть-Караболка в Каслинском районе Челябинской области. Всего за последние сутки потушено 10 пожаров в лесничествах региона.

Лесники и сотрудники ГУ МЧС локализовали сильный пожар у населенного пункта в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Об этом сообщили в ГУ лесами по Челябинской области. «Лесники совместно с МЧС отстояли населенный пункт в Катав-Ивановском районе. Прямо сейчас пожар локализован, распространение огня остановлено», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что природный пожар бушует рядом с деревней Усть-Караболка в Каслинском районе Челябинской области. Всего за последние сутки потушено 10 пожаров в лесничествах региона.