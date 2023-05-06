06 мая 2023

Лесники и МЧС локализовали пожар у челябинского села. Видео

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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, мчс, последствия пожара, погарельцы, пожарные, деревня логоушка
На тушении пожара работали лесники и сотрудники МЧС Фото:

Лесники и сотрудники ГУ МЧС локализовали сильный пожар у населенного пункта в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Об этом сообщили в ГУ лесами по Челябинской области.

«Лесники совместно с МЧС отстояли населенный пункт в Катав-Ивановском районе. Прямо сейчас пожар локализован, распространение огня остановлено», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что природный пожар бушует рядом с деревней Усть-Караболка в Каслинском районе Челябинской области. Всего за последние сутки потушено 10 пожаров в лесничествах региона.

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Лесники и сотрудники ГУ МЧС локализовали сильный пожар у населенного пункта в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Об этом сообщили в ГУ лесами по Челябинской области. «Лесники совместно с МЧС отстояли населенный пункт в Катав-Ивановском районе. Прямо сейчас пожар локализован, распространение огня остановлено», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что природный пожар бушует рядом с деревней Усть-Караболка в Каслинском районе Челябинской области. Всего за последние сутки потушено 10 пожаров в лесничествах региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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