На тушении пожара работали лесники и сотрудники МЧС
Лесники и сотрудники ГУ МЧС локализовали сильный пожар у населенного пункта в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Об этом сообщили в ГУ лесами по Челябинской области.
«Лесники совместно с МЧС отстояли населенный пункт в Катав-Ивановском районе. Прямо сейчас пожар локализован, распространение огня остановлено», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что природный пожар бушует рядом с деревней Усть-Караболка в Каслинском районе Челябинской области. Всего за последние сутки потушено 10 пожаров в лесничествах региона.
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