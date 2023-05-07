Пермские школьники установили рекорд России, спев «Катюшу» ко Дню Победы. Фото, видео

08 мая 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Школьники исполнили одну из самых популярных песен военных лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ученики пермской Школы бизнеса и предпринимательства в количестве 727 человек исполнили песню «Катюша» и установили новый рекорд России в канун 9 Мая. Об этом URA.RU рассказал организатор акции, преподаватель образовательной организации Александр Степанов. «Мы собрали 5 мая во дворе школы 727 человека. Рекорд, официально заявленный в книге рекордов РФ — около 700 человек, и мы эту цифру уверенно перешагнули! Всех с предстоящим Днем Победы», — пояснил собеседник информационного агентства. Ранее юный пермяк Илья Волегов, который называет себя патриотом России и фанатом президента Владимира Путина, претендовал на официальное звание рекордсмена по подтягиванию среди детей. На своей странице в соцсети он опубликовал видео, где подтягивается на турнике за 2 минуты 49 раз. Пермские школьники установили рекорд России Фото: страница VK Александра Степанова

Ученики пермской Школы бизнеса и предпринимательства в количестве 727 человек исполнили песню «Катюша» и установили новый рекорд России в канун 9 Мая. Об этом URA.RU рассказал организатор акции, преподаватель образовательной организации Александр Степанов. «Мы собрали 5 мая во дворе школы 727 человека. Рекорд, официально заявленный в книге рекордов РФ — около 700 человек, и мы эту цифру уверенно перешагнули! Всех с предстоящим Днем Победы», — пояснил собеседник информационного агентства. Ранее юный пермяк Илья Волегов, который называет себя патриотом России и фанатом президента Владимира Путина, претендовал на официальное звание рекордсмена по подтягиванию среди детей. На своей странице в соцсети он опубликовал видео, где подтягивается на турнике за 2 минуты 49 раз.