Челябинец получил ожоги, пытаясь потушить горящую теплицу

09 мая 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в теплице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Сатки (Челябинская область) получил ожоги, когда пытался потушить горящую теплицу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Пожар произошел в частном подворье. Горела деревянная теплица, надворные постройки, частично пострадал жилой дом. Хозяин пытался самостоятельно тушить возгорание, получил ожоги», — уточнили в ведомстве. Пожар тушили 13 человек личного состава и три единицы техники. Существовала угроза распространения огня, которую удалось устранить. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в теплице.

Житель Сатки (Челябинская область) получил ожоги, когда пытался потушить горящую теплицу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Пожар произошел в частном подворье. Горела деревянная теплица, надворные постройки, частично пострадал жилой дом. Хозяин пытался самостоятельно тушить возгорание, получил ожоги», — уточнили в ведомстве. Пожар тушили 13 человек личного состава и три единицы техники. Существовала угроза распространения огня, которую удалось устранить. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в теплице.