08 мая 2023

Челябинец получил ожоги, пытаясь потушить горящую теплицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, дача, теплица, осень, дачный кооператив
Причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в теплице Фото:

Житель Сатки (Челябинская область) получил ожоги, когда пытался потушить горящую теплицу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Пожар произошел в частном подворье. Горела деревянная теплица, надворные постройки, частично пострадал жилой дом. Хозяин пытался самостоятельно тушить возгорание, получил ожоги», — уточнили в ведомстве.

Пожар тушили 13 человек личного состава и три единицы техники. Существовала угроза распространения огня, которую удалось устранить. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в теплице.

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Житель Сатки (Челябинская область) получил ожоги, когда пытался потушить горящую теплицу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Пожар произошел в частном подворье. Горела деревянная теплица, надворные постройки, частично пострадал жилой дом. Хозяин пытался самостоятельно тушить возгорание, получил ожоги», — уточнили в ведомстве. Пожар тушили 13 человек личного состава и три единицы техники. Существовала угроза распространения огня, которую удалось устранить. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в теплице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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