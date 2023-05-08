Челябинец получил ожоги, пытаясь потушить горящую теплицу

Причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в теплице
Житель Сатки (Челябинская область) получил ожоги, когда пытался потушить горящую теплицу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
«Пожар произошел в частном подворье. Горела деревянная теплица, надворные постройки, частично пострадал жилой дом. Хозяин пытался самостоятельно тушить возгорание, получил ожоги», — уточнили в ведомстве.
Пожар тушили 13 человек личного состава и три единицы техники. Существовала угроза распространения огня, которую удалось устранить. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в теплице.
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