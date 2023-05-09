Уральские артиллеристы подбили танк ВСУ на фронте спецоперации

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Бойцы с Урала поразили танк ВСУ на донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристы с Урала поразили танк Вооруженных сил Украины на донецком направлении фронта спецоперации. Об этом заявил российский военнослужащий Андрей Медведев.

«Было пару раз (поражение танков по навесной траектории — прим. URA.RU), но это скорее исключение из правил, чем закономерность», — передает слова Андрея Медведева РИА Новости. По словам российского бойца танк ВСУ поразили из 122-миллиметрового орудия с расстояния в 10,5 километра.

По словам Медведева, в основном на донецком направлении спецоперации на Украине действуют подразделения из выпускников Екатеринбургского артиллерийского высшего командного училища. Военнослужащие оперативно подстроились под реалии нынешнего конфликта и включились в работу на фронте СВО.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Артиллеристы с Урала поразили танк Вооруженных сил Украины на донецком направлении фронта спецоперации. Об этом заявил российский военнослужащий Андрей Медведев. «Было пару раз (поражение танков по навесной траектории — прим. URA.RU), но это скорее исключение из правил, чем закономерность», — передает слова Андрея Медведева РИА Новости. По словам российского бойца танк ВСУ поразили из 122-миллиметрового орудия с расстояния в 10,5 километра. По словам Медведева, в основном на донецком направлении спецоперации на Украине действуют подразделения из выпускников Екатеринбургского артиллерийского высшего командного училища. Военнослужащие оперативно подстроились под реалии нынешнего конфликта и включились в работу на фронте СВО. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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