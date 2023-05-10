Арестованный глава челябинского района временно передаст власть

11 мая 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Николай Шиманович до 2 июня уйдет в отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович временно передаст власть своему заместителю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В соответствии с распоряжением администрации Катав-Ивановского муниципального района глава Николай Шиманович будет находиться в отпуске. Продлится отпуск с 15 мая по 2 июня 2023 года», — уточнили URA.RU в пресс-службе. В данный период исполнять обязанности районного главы будет его первый заместитель. Данный пост занимает Галина Мигранова. Она же является руководителем аппарата администрации. Ранее депутат райсобрания Герман Шубин потребовал обратиться в прокуратуру с вопросом о законности продолжения работы Шимановича под домашним арестом. Депутат указал на запрет главе пользоваться средствами связи, из-за чего, по мнению Шубина, возможности управлять территорией у арестованного главы ограничены. Шимановича обвиняют в мошенничестве по фактам в период его работы адвокатом. По версии следствия, арестованный присвоил и продал ценные бумаги одной из компаний. Вложенными средствами он, якобы, распорядился в своих интересах: в Санкт-Петербурге приобрел квартиру для дочери. Задержанный в Трехгорном 4 апреля, под арестом Шиманович пробудет до 4 июня.

Глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович временно передаст власть своему заместителю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В соответствии с распоряжением администрации Катав-Ивановского муниципального района глава Николай Шиманович будет находиться в отпуске. Продлится отпуск с 15 мая по 2 июня 2023 года», — уточнили URA.RU в пресс-службе. В данный период исполнять обязанности районного главы будет его первый заместитель. Данный пост занимает Галина Мигранова. Она же является руководителем аппарата администрации. Ранее депутат райсобрания Герман Шубин потребовал обратиться в прокуратуру с вопросом о законности продолжения работы Шимановича под домашним арестом. Депутат указал на запрет главе пользоваться средствами связи, из-за чего, по мнению Шубина, возможности управлять территорией у арестованного главы ограничены. Шимановича обвиняют в мошенничестве по фактам в период его работы адвокатом. По версии следствия, арестованный присвоил и продал ценные бумаги одной из компаний. Вложенными средствами он, якобы, распорядился в своих интересах: в Санкт-Петербурге приобрел квартиру для дочери. Задержанный в Трехгорном 4 апреля, под арестом Шиманович пробудет до 4 июня.