10 мая 2023

Арестованный глава челябинского района временно передаст власть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, решетка, суд, клетка, шиманович николай
Николай Шиманович до 2 июня уйдет в отпуск Фото:

Глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович временно передаст власть своему заместителю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В соответствии с распоряжением администрации Катав-Ивановского муниципального района глава Николай Шиманович будет находиться в отпуске. Продлится отпуск с 15 мая по 2 июня 2023 года», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

В данный период исполнять обязанности районного главы будет его первый заместитель. Данный пост занимает Галина Мигранова. Она же является руководителем аппарата администрации.

Ранее депутат райсобрания Герман Шубин потребовал обратиться в прокуратуру с вопросом о законности продолжения работы Шимановича под домашним арестом. Депутат указал на запрет главе пользоваться средствами связи, из-за чего, по мнению Шубина, возможности управлять территорией у арестованного главы ограничены.

Шимановича обвиняют в мошенничестве по фактам в период его работы адвокатом. По версии следствия, арестованный присвоил и продал ценные бумаги одной из компаний. Вложенными средствами он, якобы, распорядился в своих интересах: в Санкт-Петербурге приобрел квартиру для дочери. Задержанный в Трехгорном 4 апреля, под арестом Шиманович пробудет до 4 июня.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович временно передаст власть своему заместителю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В соответствии с распоряжением администрации Катав-Ивановского муниципального района глава Николай Шиманович будет находиться в отпуске. Продлится отпуск с 15 мая по 2 июня 2023 года», — уточнили URA.RU в пресс-службе. В данный период исполнять обязанности районного главы будет его первый заместитель. Данный пост занимает Галина Мигранова. Она же является руководителем аппарата администрации. Ранее депутат райсобрания Герман Шубин потребовал обратиться в прокуратуру с вопросом о законности продолжения работы Шимановича под домашним арестом. Депутат указал на запрет главе пользоваться средствами связи, из-за чего, по мнению Шубина, возможности управлять территорией у арестованного главы ограничены. Шимановича обвиняют в мошенничестве по фактам в период его работы адвокатом. По версии следствия, арестованный присвоил и продал ценные бумаги одной из компаний. Вложенными средствами он, якобы, распорядился в своих интересах: в Санкт-Петербурге приобрел квартиру для дочери. Задержанный в Трехгорном 4 апреля, под арестом Шиманович пробудет до 4 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...