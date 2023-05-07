Экс-госсекретарь США допустил переговоры между РФ и Украиной благодаря Китаю

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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, руки, подпись документа, мужские руки
Сесть за стол переговоров РФ и Украина могут при участии Пекина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры между Россией и Украиной к концу 2023 года возможны благодаря участию Китая. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Теперь, когда Китай подключился… Я думаю, к концу года мы сможем говорить о переговорных процессах, даже о реальных переговорах», — сообщил в интервью CBS экс-госсекретарь.

Ранее Киссинджер заявил, что затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией. Его нужно завершить при помощи переговоров, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок.

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Переговоры между Россией и Украиной к концу 2023 года возможны благодаря участию Китая. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Теперь, когда Китай подключился… Я думаю, к концу года мы сможем говорить о переговорных процессах, даже о реальных переговорах», — сообщил в интервью CBS экс-госсекретарь. Ранее Киссинджер заявил, что затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией. Его нужно завершить при помощи переговоров, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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