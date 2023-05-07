Экс-госсекретарь США допустил переговоры между РФ и Украиной благодаря Китаю

Сесть за стол переговоров РФ и Украина могут при участии Пекина
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Переговоры между Россией и Украиной к концу 2023 года возможны благодаря участию Китая. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
«Теперь, когда Китай подключился… Я думаю, к концу года мы сможем говорить о переговорных процессах, даже о реальных переговорах», —
Ранее Киссинджер заявил, что затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией. Его нужно завершить при помощи переговоров, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок.
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