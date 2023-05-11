Главный юрист мэрии из ХМАО собрался в отставку из-за конфуза в командировке

12 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Юриста лишили премии и обязали возместить затраты на командировку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель юридического комитета администрации Сургутского района (ХМАО) Сергей Рубцов собирается уходить в отставку после конфуза с командировкой в Челябинск. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Рубцова не пустили на заседание суда в Челябинске из-за просроченной доверенности. В итоге чиновника лишили премии за апрель и обязали вернуть в бюджет 90 тысяч рублей, которые были потрачены им на командировку. После всего произошедшего чиновник намерен уйти в отпуск с последующим увольнением», — рассказал источник. За разъяснениями журналист агентства обратился к администрации Сургутского района. В пресс-службе никто не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что главный юрист мэрии Сургутского района проиграл суд из-за рассеянности. Рубцов приехал на процесс в седьмой апелляционный суд Челябинска с просроченной доверенностью, поэтому его не допустили до участия в заседании.

Председатель юридического комитета администрации Сургутского района (ХМАО) Сергей Рубцов собирается уходить в отставку после конфуза с командировкой в Челябинск. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Рубцова не пустили на заседание суда в Челябинске из-за просроченной доверенности. В итоге чиновника лишили премии за апрель и обязали вернуть в бюджет 90 тысяч рублей, которые были потрачены им на командировку. После всего произошедшего чиновник намерен уйти в отпуск с последующим увольнением», — рассказал источник. За разъяснениями журналист агентства обратился к администрации Сургутского района. В пресс-службе никто не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что главный юрист мэрии Сургутского района проиграл суд из-за рассеянности. Рубцов приехал на процесс в седьмой апелляционный суд Челябинска с просроченной доверенностью, поэтому его не допустили до участия в заседании.