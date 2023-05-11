11 мая 2023
10 мая 2023

Главный юрист мэрии из ХМАО собрался в отставку из-за конфуза в командировке

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Юриста лишили премии и обязали возместить затраты на командировку Фото:

Председатель юридического комитета администрации Сургутского района (ХМАО) Сергей Рубцов собирается уходить в отставку после конфуза с командировкой в Челябинск. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Рубцова не пустили на заседание суда в Челябинске из-за просроченной доверенности. В итоге чиновника лишили премии за апрель и обязали вернуть в бюджет 90 тысяч рублей, которые были потрачены им на командировку. После всего произошедшего чиновник намерен уйти в отпуск с последующим увольнением», — рассказал источник.

За разъяснениями журналист агентства обратился к администрации Сургутского района. В пресс-службе никто не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что главный юрист мэрии Сургутского района проиграл суд из-за рассеянности. Рубцов приехал на процесс в седьмой апелляционный суд Челябинска с просроченной доверенностью, поэтому его не допустили до участия в заседании.

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Председатель юридического комитета администрации Сургутского района (ХМАО) Сергей Рубцов собирается уходить в отставку после конфуза с командировкой в Челябинск. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Рубцова не пустили на заседание суда в Челябинске из-за просроченной доверенности. В итоге чиновника лишили премии за апрель и обязали вернуть в бюджет 90 тысяч рублей, которые были потрачены им на командировку. После всего произошедшего чиновник намерен уйти в отпуск с последующим увольнением», — рассказал источник. За разъяснениями журналист агентства обратился к администрации Сургутского района. В пресс-службе никто не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что главный юрист мэрии Сургутского района проиграл суд из-за рассеянности. Рубцов приехал на процесс в седьмой апелляционный суд Челябинска с просроченной доверенностью, поэтому его не допустили до участия в заседании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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