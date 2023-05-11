11 мая 2023

Пермяков предупредили о задержке автобусов из-за вечерних пробок

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, пробка, движение, дорога, автомобили, транспорт в городе
Движение затруднено в основном на центральных улицах города Фото:

В Перми в пятницу 12 мая из-за 9-балльных пробок возможна задержка в движении автобусов и трамваев. Об этом жителей города предупреждает департамент транспорта.

«В городе пробки 9 баллов. Возможны задержки в движении общественного транспорта», — говорится в telegram-канале департамента.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в центральной части города и на окраинах скопились пробки в 8-9 баллов. В частности движение затруднено на улицах Куйбышева в сторону Коммунального моста, Монастырской, Ленина, Плеханова, Екатерининской, Локомотивной, Чкалова, Белинского Уинской, Стахановской, на шоссе Космонавтов и бульваре Гагарина.

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В Перми в пятницу 12 мая из-за 9-балльных пробок возможна задержка в движении автобусов и трамваев. Об этом жителей города предупреждает департамент транспорта. «В городе пробки 9 баллов. Возможны задержки в движении общественного транспорта», — говорится в telegram-канале департамента. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в центральной части города и на окраинах скопились пробки в 8-9 баллов. В частности движение затруднено на улицах Куйбышева в сторону Коммунального моста, Монастырской, Ленина, Плеханова, Екатерининской, Локомотивной, Чкалова, Белинского Уинской, Стахановской, на шоссе Космонавтов и бульваре Гагарина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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