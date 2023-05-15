В свердловской психбольнице произошла вспышка опасной инфекции

Читатели URA.RU: несколько пациентов свердловской психбольницы заболели сальмонеллезом

15 мая 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

В психиатрической больнице заявили, что никакой вспышки кишечной инфекции нет. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской областной психиатрической больнице (СОКПБ) произошла вспышка кишечной инфекции — предположительно, сальмонеллеза. Несколько пациентов переведены в инфекционное отделение 40-й больницы, сообщили читатели URA.RU. При этом в самой СОКПБ информацию отрицают. «Родственница некоторое время назад попала на лечение в областную психбольницу. В четверг, 11 мая, ее лечащий врач мне сообщила, что накануне у сестры выявили кишечную инфекцию, объяснила, что в больнице вспышка. Успокоила, что пациентка лежит под капельницей и получает все необходимое лечение. А в пятницу, на следующий день, мне в слезах позвонила сестра и попросила привезти ей в 40-ю больницу памперсы, чистое белье и воду», — рассказала читательница агентства. Родственница объяснила, что ее и еще несколько пациентов экстренно перевели из психбольницы в инфекционное отделение 40-й. По словам пациентки, ей поставили диагноз — сальмонеллез. Женщина предполагает, что причиной заболевания стала рыбная котлета, которую она 10 мая съела в психиатрической клинике. Именно после этого блюда пациентка почувствовала себя плохо. «Я так понимаю, что переводили пациентов срочно, потому что они ничего не успели взять с собой. Даже телефон, чтобы позвонить, сестре пришлось просить у медсестры. При этом из самой психбольницы о переводе родственницы в инфекционку мне сообщили лишь на четвертый день», — недоумевает жительница Екатеринбурга. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СОКПБ. «Мы опровергаем [информацию], у нас все в порядке, в 40-ю больницу никого не отправляли», — ответил представитель психиатрической больницы. Ранее в Свердловской области была выявлена партия свинины, зараженной сальмонеллезом. Об этом сообщало региональное управление Россельхознадзора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской областной психиатрической больнице (СОКПБ) произошла вспышка кишечной инфекции — предположительно, сальмонеллеза. Несколько пациентов переведены в инфекционное отделение 40-й больницы, сообщили читатели URA.RU. При этом в самой СОКПБ информацию отрицают. «Родственница некоторое время назад попала на лечение в областную психбольницу. В четверг, 11 мая, ее лечащий врач мне сообщила, что накануне у сестры выявили кишечную инфекцию, объяснила, что в больнице вспышка. Успокоила, что пациентка лежит под капельницей и получает все необходимое лечение. А в пятницу, на следующий день, мне в слезах позвонила сестра и попросила привезти ей в 40-ю больницу памперсы, чистое белье и воду», — рассказала читательница агентства. Родственница объяснила, что ее и еще несколько пациентов экстренно перевели из психбольницы в инфекционное отделение 40-й. По словам пациентки, ей поставили диагноз — сальмонеллез. Женщина предполагает, что причиной заболевания стала рыбная котлета, которую она 10 мая съела в психиатрической клинике. Именно после этого блюда пациентка почувствовала себя плохо. «Я так понимаю, что переводили пациентов срочно, потому что они ничего не успели взять с собой. Даже телефон, чтобы позвонить, сестре пришлось просить у медсестры. При этом из самой психбольницы о переводе родственницы в инфекционку мне сообщили лишь на четвертый день», — недоумевает жительница Екатеринбурга. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СОКПБ. «Мы опровергаем [информацию], у нас все в порядке, в 40-ю больницу никого не отправляли», — ответил представитель психиатрической больницы. Ранее в Свердловской области была выявлена партия свинины, зараженной сальмонеллезом. Об этом сообщало региональное управление Россельхознадзора.