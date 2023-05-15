МАК: перелеты по России стали безопаснее

Статистика перелетов по России в 2022 году показала высокий уровень безопасности. Эта информация опубликована в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«Безопасность полетов в РФ в 2022 году оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Всего, с учетом авиации общего назначения (АОН), в России в 2022 году произошло 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека» — передает «
Ранее URA.RU сообщало о том, что Российская авиакомпания «Азимут» первой получила разрешение на осуществление полетов в Грузию. Первый чартерный рейс запланирован на 17 мая.
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