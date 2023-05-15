МАК: перелеты по России стали безопаснее

16 мая 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

Безопасность полетов в РФ в 2022 году оказалась на самом высоком уровне Фото: Сергей Русанов © URA.RU Статистика перелетов по России в 2022 году показала высокий уровень безопасности. Эта информация опубликована в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). «Безопасность полетов в РФ в 2022 году оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Всего, с учетом авиации общего назначения (АОН), в России в 2022 году произошло 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека» — передает « Коммерсант» . Ранее URA.RU сообщало о том, что Российская авиакомпания «Азимут» первой получила разрешение на осуществление полетов в Грузию. Первый чартерный рейс запланирован на 17 мая.

Статистика перелетов по России в 2022 году показала высокий уровень безопасности. Эта информация опубликована в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). «Безопасность полетов в РФ в 2022 году оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Всего, с учетом авиации общего назначения (АОН), в России в 2022 году произошло 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека» — передает «Коммерсант». Ранее URA.RU сообщало о том, что Российская авиакомпания «Азимут» первой получила разрешение на осуществление полетов в Грузию. Первый чартерный рейс запланирован на 17 мая.