15 мая 2023

МАК: перелеты по России стали безопаснее

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, тундра, ямал с самолета, река объ
Безопасность полетов в РФ в 2022 году оказалась на самом высоком уровне Фото:

Статистика перелетов по России в 2022 году показала высокий уровень безопасности. Эта информация опубликована в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Безопасность полетов в РФ в 2022 году оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Всего, с учетом авиации общего назначения (АОН), в России в 2022 году произошло 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека» — передает «Коммерсант».

Ранее URA.RU сообщало о том, что Российская авиакомпания «Азимут» первой получила разрешение на осуществление полетов в Грузию. Первый чартерный рейс запланирован на 17 мая.

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Статистика перелетов по России в 2022 году показала высокий уровень безопасности. Эта информация опубликована в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). «Безопасность полетов в РФ в 2022 году оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Всего, с учетом авиации общего назначения (АОН), в России в 2022 году произошло 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека» — передает «Коммерсант». Ранее URA.RU сообщало о том, что Российская авиакомпания «Азимут» первой получила разрешение на осуществление полетов в Грузию. Первый чартерный рейс запланирован на 17 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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