В Челябинске подскочили цены на вторичное жилье

16 мая 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Стоимость вторичного жилья растет притом, что спрос и цены на новостройки не снижаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 2023 по сравнению с 2019 годом цены на вторичное жилье выросли на 60%. Стоимость квадратного метра при этом составила 59 тысяч рублей, об сообщили на едином ресурсе застройщиков Российской Федерации. «Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в Челябинске по состоянию составила 59 тысяч рублей. С 2019 года по 2023 стоимость вторичного жилья в городе увеличилась на 60%», — пояснили на сайте. Аналитики портала отметили, в Челябинске растет стоимость вторичной недвижимости, но цена квадрата в новостройках все равно будет выше, поскольку спрос на них является преобладающим. Это новое жилье, на него действует больше льготных ипотечных программ. Застройщики, следуя за предпочтениями покупателей, возводят новые дома на наиболее ликвидных площадках. В подобном жилье больше однокомнатных квартир и квартир-студий, что также востребовано у челябинцев. Ранее Челябинск попал в тройку лидеров среди городов-миллионников, где за минувший год максимально выросли цены на новостройки. Рост с апреля 2022 по апрель 2023 года составил 11,1%, а стоимость квадратного метра жилья превысила 93 тысячи рублей.

В Челябинске в 2023 по сравнению с 2019 годом цены на вторичное жилье выросли на 60%. Стоимость квадратного метра при этом составила 59 тысяч рублей, об сообщили на едином ресурсе застройщиков Российской Федерации. «Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в Челябинске по состоянию составила 59 тысяч рублей. С 2019 года по 2023 стоимость вторичного жилья в городе увеличилась на 60%», — пояснили на сайте. Аналитики портала отметили, в Челябинске растет стоимость вторичной недвижимости, но цена квадрата в новостройках все равно будет выше, поскольку спрос на них является преобладающим. Это новое жилье, на него действует больше льготных ипотечных программ. Застройщики, следуя за предпочтениями покупателей, возводят новые дома на наиболее ликвидных площадках. В подобном жилье больше однокомнатных квартир и квартир-студий, что также востребовано у челябинцев. Ранее Челябинск попал в тройку лидеров среди городов-миллионников, где за минувший год максимально выросли цены на новостройки. Рост с апреля 2022 по апрель 2023 года составил 11,1%, а стоимость квадратного метра жилья превысила 93 тысячи рублей.