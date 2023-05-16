В Пермском крае целый город остался без воды

16 мая 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Причиной отключения воды стала авария Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лысьве Пермского края весь город отключен от водоснабжения из-за аварии на центральном водоканале. Информация об этом размещена в официальном сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Произошла авария на центральном водоводе. Бригада водоканала приступила к устранению утечки. Сроки подачи воды уточняются», — говорится в посте сообщества. В городских сообществах Лысьвы в соцсети «ВКонтакте» жители обмениваются адресами и предположениями, где на данный момент есть вода. «Нигде по городу нет», — пришла к выводу Анастасия Дмитриевна. В пресс-службе городской администрации корреспонденту URA.RU отказались комментировать произошедшее, сославшись на окончание рабочего дня.

В Лысьве Пермского края весь город отключен от водоснабжения из-за аварии на центральном водоканале. Информация об этом размещена в официальном сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Произошла авария на центральном водоводе. Бригада водоканала приступила к устранению утечки. Сроки подачи воды уточняются», — говорится в посте сообщества. В городских сообществах Лысьвы в соцсети «ВКонтакте» жители обмениваются адресами и предположениями, где на данный момент есть вода. «Нигде по городу нет», — пришла к выводу Анастасия Дмитриевна. В пресс-службе городской администрации корреспонденту URA.RU отказались комментировать произошедшее, сославшись на окончание рабочего дня.