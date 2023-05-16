Без вести пропавшего жителя Миасса нашли мертвым в гаражах

17 мая 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Мужчина отравился парами от работавшего автомобиля Фото: Илья Московец © URA.RU В Миассе (Челябинская область) числившегося пропавшим без вести мужчину нашли мертвым в гаражном кооперативе. Как сообщил URA.RU 17 мая источник в силовых структурах, мужчина отравился выхлопами автомобиля. «Несколько дней мужчина числился пропавшим без вести. Его труп обнаружили в гаражном боксе. Он отравился угарным газом от работавшего автомобиля», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчину начали искать 12 мая. На момент смерти ему было 47 лет. По информации поисковой организации «Лиза Алерт», за день до начала поисков мужчина уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:48 по Уральскому времени: «Оснований полагать, что смерть носит криминальный характер, не имеется. Гараж был закрыт изнутри. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В Миассе (Челябинская область) числившегося пропавшим без вести мужчину нашли мертвым в гаражном кооперативе. Как сообщил URA.RU 17 мая источник в силовых структурах, мужчина отравился выхлопами автомобиля. «Несколько дней мужчина числился пропавшим без вести. Его труп обнаружили в гаражном боксе. Он отравился угарным газом от работавшего автомобиля», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчину начали искать 12 мая. На момент смерти ему было 47 лет. По информации поисковой организации «Лиза Алерт», за день до начала поисков мужчина уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:48 по Уральскому времени: «Оснований полагать, что смерть носит криминальный характер, не имеется. Гараж был закрыт изнутри. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.