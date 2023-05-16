Без вести пропавшего жителя Миасса нашли мертвым в гаражах

В Миассе (Челябинская область) числившегося пропавшим без вести мужчину нашли мертвым в гаражном кооперативе. Как сообщил URA.RU 17 мая источник в силовых структурах, мужчина отравился выхлопами автомобиля.
«Несколько дней мужчина числился пропавшим без вести. Его труп обнаружили в гаражном боксе. Он отравился угарным газом от работавшего автомобиля», — рассказал источник.
По данным URA.RU, мужчину начали искать 12 мая. На момент смерти ему было 47 лет. По информации поисковой организации «Лиза Алерт», за день до начала поисков мужчина уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 12:48 по Уральскому времени:
«Оснований полагать, что смерть носит криминальный характер, не имеется. Гараж был закрыт изнутри. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.