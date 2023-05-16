16 мая 2023

Без вести пропавшего жителя Миасса нашли мертвым в гаражах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гаражи, боксы, кооператив
Мужчина отравился парами от работавшего автомобиля Фото:

В Миассе (Челябинская область) числившегося пропавшим без вести мужчину нашли мертвым в гаражном кооперативе. Как сообщил URA.RU 17 мая источник в силовых структурах, мужчина отравился выхлопами автомобиля.

«Несколько дней мужчина числился пропавшим без вести. Его труп обнаружили в гаражном боксе. Он отравился угарным газом от работавшего автомобиля», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчину начали искать 12 мая. На момент смерти ему было 47 лет. По информации поисковой организации «Лиза Алерт», за день до начала поисков мужчина уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 12:48 по Уральскому времени:

«Оснований полагать, что смерть носит криминальный характер, не имеется. Гараж был закрыт изнутри. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Миассе (Челябинская область) числившегося пропавшим без вести мужчину нашли мертвым в гаражном кооперативе. Как сообщил URA.RU 17 мая источник в силовых структурах, мужчина отравился выхлопами автомобиля. «Несколько дней мужчина числился пропавшим без вести. Его труп обнаружили в гаражном боксе. Он отравился угарным газом от работавшего автомобиля», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчину начали искать 12 мая. На момент смерти ему было 47 лет. По информации поисковой организации «Лиза Алерт», за день до начала поисков мужчина уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:48 по Уральскому времени: «Оснований полагать, что смерть носит криминальный характер, не имеется. Гараж был закрыт изнутри. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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