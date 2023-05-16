В Тюменской области расстроенный тракторист протаранил дом подруги. Фото

17 мая 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

Мужчина превратил трактор в орудие возмездия (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области пьяный мужчина по телефону поссорился с подругой и от расстройства решил протаранить ее дом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. «Ночью 17 мая в селе Усть-Ламенка Голышмановского округа пьяный 49-летний местный житель на тракторе „Беларус“ таранил дом своей подруги. Он рассказал, что пил пиво и работал на тракторе. Затем по телефону поссорился с женщиной и, расстроившись, несколько раз въехал в ее дом», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Освидетельствование показало, что мужчина был изрядно нетрезв: в литре выдыхаемого воздуха у него обнаружили 1.05 мг алкоголя. На тракториста составили протокол за пьяное вождение. Фото: УГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области пьяный мужчина по телефону поссорился с подругой и от расстройства решил протаранить ее дом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. «Ночью 17 мая в селе Усть-Ламенка Голышмановского округа пьяный 49-летний местный житель на тракторе „Беларус“ таранил дом своей подруги. Он рассказал, что пил пиво и работал на тракторе. Затем по телефону поссорился с женщиной и, расстроившись, несколько раз въехал в ее дом», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Освидетельствование показало, что мужчина был изрядно нетрезв: в литре выдыхаемого воздуха у него обнаружили 1.05 мг алкоголя. На тракториста составили протокол за пьяное вождение.