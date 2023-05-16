16 мая 2023

В Тюменской области расстроенный тракторист протаранил дом подруги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина превратил трактор в орудие возмездия (архивное фото) Фото:

В Тюменской области пьяный мужчина по телефону поссорился с подругой и от расстройства решил протаранить ее дом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.

«Ночью 17 мая в селе Усть-Ламенка Голышмановского округа пьяный 49-летний местный житель на тракторе „Беларус“ таранил дом своей подруги. Он рассказал, что пил пиво и работал на тракторе. Затем по телефону поссорился с женщиной и, расстроившись, несколько раз въехал в ее дом», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Освидетельствование показало, что мужчина был изрядно нетрезв: в литре выдыхаемого воздуха у него обнаружили 1.05 мг алкоголя. На тракториста составили протокол за пьяное вождение.

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В Тюменской области пьяный мужчина по телефону поссорился с подругой и от расстройства решил протаранить ее дом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. «Ночью 17 мая в селе Усть-Ламенка Голышмановского округа пьяный 49-летний местный житель на тракторе „Беларус“ таранил дом своей подруги. Он рассказал, что пил пиво и работал на тракторе. Затем по телефону поссорился с женщиной и, расстроившись, несколько раз въехал в ее дом», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Освидетельствование показало, что мужчина был изрядно нетрезв: в литре выдыхаемого воздуха у него обнаружили 1.05 мг алкоголя. На тракториста составили протокол за пьяное вождение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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