Клинтон раскрыла будущее Украины и США в случае победы Трампа на выборах

Хиллари Клинтон заявила, что победа Трампа на выборах приведет к краху Украины и демократии США

21 мая 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Хиллари Клинтон обеспокоена возможной победой Трампа в выборах президента США Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Победа экс-лидера США Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году приведет к краху Украины и американской демократии. Об этом заявила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон. «Если Трамп победит в 2024 году — а я не верю, что это произойдет, — это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО», — сказала она в интервью газете Financial Times. Трамп заявил о своем желании побороться за пост американского лидера. И сейчас эксперты считают его главным соперником действующего президента США Джо Байдена. Сам Трамп заявлял, что победа Байдена приведет к развязыванию Третьей мировой войны. Во время участия Трампа в выборах президента Соединенных Штатов его соперницей была Хиллари Клинтон, которая проиграла ему. Тогда Дональд Трампа называл ее «продажной». Недавно он сделал заявление, что теперь будет использовать этот термин в отношении своего нынешнего соперника Джо Байдена, пишет МК .

Победа экс-лидера США Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году приведет к краху Украины и американской демократии. Об этом заявила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон. «Если Трамп победит в 2024 году — а я не верю, что это произойдет, — это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО», — сказала она в интервью газете Financial Times. Трамп заявил о своем желании побороться за пост американского лидера. И сейчас эксперты считают его главным соперником действующего президента США Джо Байдена. Сам Трамп заявлял, что победа Байдена приведет к развязыванию Третьей мировой войны. Во время участия Трампа в выборах президента Соединенных Штатов его соперницей была Хиллари Клинтон, которая проиграла ему. Тогда Дональд Трампа называл ее «продажной». Недавно он сделал заявление, что теперь будет использовать этот термин в отношении своего нынешнего соперника Джо Байдена, пишет МК.