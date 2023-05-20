20 мая 2023

Клинтон раскрыла будущее Украины и США в случае победы Трампа на выборах

Хиллари Клинтон заявила, что победа Трампа на выборах приведет к краху Украины и демократии США
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Хиллари Клинтон обеспокоена возможной победой Трампа в выборах президента США Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Победа экс-лидера США Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году приведет к краху Украины и американской демократии. Об этом заявила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.

«Если Трамп победит в 2024 году — а я не верю, что это произойдет, — это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО», — сказала она в интервью газете Financial Times.

Трамп заявил о своем желании побороться за пост американского лидера. И сейчас эксперты считают его главным соперником действующего президента США Джо Байдена. Сам Трамп заявлял, что победа Байдена приведет к развязыванию Третьей мировой войны.

Во время участия Трампа в выборах президента Соединенных Штатов его соперницей была Хиллари Клинтон, которая проиграла ему. Тогда Дональд Трампа называл ее «продажной». Недавно он сделал заявление, что теперь будет использовать этот термин в отношении своего нынешнего соперника Джо Байдена, пишет МК.

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Победа экс-лидера США Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году приведет к краху Украины и американской демократии. Об этом заявила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон. «Если Трамп победит в 2024 году — а я не верю, что это произойдет, — это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО», — сказала она в интервью газете Financial Times. Трамп заявил о своем желании побороться за пост американского лидера. И сейчас эксперты считают его главным соперником действующего президента США Джо Байдена. Сам Трамп заявлял, что победа Байдена приведет к развязыванию Третьей мировой войны. Во время участия Трампа в выборах президента Соединенных Штатов его соперницей была Хиллари Клинтон, которая проиграла ему. Тогда Дональд Трампа называл ее «продажной». Недавно он сделал заявление, что теперь будет использовать этот термин в отношении своего нынешнего соперника Джо Байдена, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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