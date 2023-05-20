Клинтон раскрыла будущее Украины и США в случае победы Трампа на выборах

Победа экс-лидера США Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году приведет к краху Украины и американской демократии. Об этом заявила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.
«Если Трамп победит в 2024 году — а я не верю, что это произойдет, — это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО», —
Трамп заявил о своем желании побороться за пост американского лидера. И сейчас эксперты считают его главным соперником действующего президента США Джо Байдена. Сам Трамп заявлял, что победа Байдена приведет к развязыванию Третьей мировой войны.
Во время участия Трампа в выборах президента Соединенных Штатов его соперницей была Хиллари Клинтон, которая проиграла ему. Тогда Дональд Трампа называл ее «продажной». Недавно он сделал заявление, что теперь будет использовать этот термин в отношении своего нынешнего соперника Джо Байдена, пишет
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!