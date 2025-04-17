Соцфонд назвал самую богатую категорию пенсионеров

В России неработающие пенсионеры получают более высокие пенсионные выплаты по сравнению с работающими. Разница в размере пенсии составляет более 2,5 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает Социальный фонд России.
«Разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров в России составляет более 2,5 тысячи рублей в месяц в пользу вторых» — передает РИА Новости данные фонда. Там уточнили, что, по информации на 1 февраля текущего года, размер среднемесячного пенсионного пособия для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, составил 20 928,65 рублей.
В то же время пенсионеры, не участвующие в трудовой деятельности, получают в среднем 23 800,81 рублей ежемесячно. Численность работающих пенсионеров достигла 8 189 699 человек, тогда как количество неработающих — 32 944 549 человек.
Ранее член Комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила, что в России пенсии, размер которых не достигает прожиточного минимума, выплачиваются гражданам с низким уровнем индивидуальных пенсионных коэффициентов. Около 6,1 миллиона россиян получают дополнительные выплаты к такой пенсии, передает «Ридус».
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