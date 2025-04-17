Соцфонд назвал самую богатую категорию пенсионеров

Пенсии неработающих пенсионеров на 2,5 тысячи рублей больше, чем работающих
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество неработающих пенсионеров в РФ составляет 32 944 549
Количество неработающих пенсионеров в РФ составляет 32 944 549 Фото:

В России неработающие пенсионеры получают более высокие пенсионные выплаты по сравнению с работающими. Разница в размере пенсии составляет более 2,5 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает Социальный фонд России.

«Разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров в России составляет более 2,5 тысячи рублей в месяц в пользу вторых» — передает РИА Новости данные фонда. Там уточнили, что, по информации на 1 февраля текущего года, размер среднемесячного пенсионного пособия для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, составил 20 928,65 рублей.

В то же время пенсионеры, не участвующие в трудовой деятельности, получают в среднем 23 800,81 рублей ежемесячно. Численность работающих пенсионеров достигла 8 189 699 человек, тогда как количество неработающих — 32 944 549 человек.

Ранее член Комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила, что в России пенсии, размер которых не достигает прожиточного минимума, выплачиваются гражданам с низким уровнем индивидуальных пенсионных коэффициентов. Около 6,1 миллиона россиян получают дополнительные выплаты к такой пенсии, передает «Ридус».

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В России неработающие пенсионеры получают более высокие пенсионные выплаты по сравнению с работающими. Разница в размере пенсии составляет более 2,5 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает Социальный фонд России. «Разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров в России составляет более 2,5 тысячи рублей в месяц в пользу вторых» — передает РИА Новости данные фонда. Там уточнили, что, по информации на 1 февраля текущего года, размер среднемесячного пенсионного пособия для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, составил 20 928,65 рублей. В то же время пенсионеры, не участвующие в трудовой деятельности, получают в среднем 23 800,81 рублей ежемесячно. Численность работающих пенсионеров достигла 8 189 699 человек, тогда как количество неработающих — 32 944 549 человек. Ранее член Комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила, что в России пенсии, размер которых не достигает прожиточного минимума, выплачиваются гражданам с низким уровнем индивидуальных пенсионных коэффициентов. Около 6,1 миллиона россиян получают дополнительные выплаты к такой пенсии, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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