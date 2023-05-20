Семья пенсионеров погибла на пожаре в Снежинске

Супруги отравились продуктами горения
В Снежинске (Челябинская область) произошел пожар в двухэтажном садовом доме, в результате чего погибла семья пенсионеров. По предварительным данным, они отравились продуктами горения.
«Пожар произошел 21 мая в садоводческом товариществе № 10. Возгорание началось в жилой комнате первого этажа. Есть погибшие — это супруги 1938 и 1946 годов рождения, отравились продуктами горения», — сообщается в паблике «Пожарная охрана Снежинска» в соцсети «ВКонтакте».
Площадь пожара составила порядка 10 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается органами дознания.
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