Семья пенсионеров погибла на пожаре в Снежинске

Супруги отравились продуктами горения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Снежинске (Челябинская область) произошел пожар в двухэтажном садовом доме, в результате чего погибла семья пенсионеров. По предварительным данным, они отравились продуктами горения.

«Пожар произошел 21 мая в садоводческом товариществе № 10. Возгорание началось в жилой комнате первого этажа. Есть погибшие — это супруги 1938 и 1946 годов рождения, отравились продуктами горения», — сообщается в паблике «Пожарная охрана Снежинска» в соцсети «ВКонтакте».

Площадь пожара составила порядка 10 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается органами дознания.