20 мая 2023
19 мая 2023

Семья пенсионеров погибла на пожаре в Снежинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, гидрант, пожарный гидрант, сотрудники мчс, шланг, пожарные
Супруги отравились продуктами горения Фото:

В Снежинске (Челябинская область) произошел пожар в двухэтажном садовом доме, в результате чего погибла семья пенсионеров. По предварительным данным, они отравились продуктами горения.

«Пожар произошел 21 мая в садоводческом товариществе № 10. Возгорание началось в жилой комнате первого этажа. Есть погибшие — это супруги 1938 и 1946 годов рождения, отравились продуктами горения», — сообщается в паблике «Пожарная охрана Снежинска» в соцсети «ВКонтакте».

Площадь пожара составила порядка 10 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

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В Снежинске (Челябинская область) произошел пожар в двухэтажном садовом доме, в результате чего погибла семья пенсионеров. По предварительным данным, они отравились продуктами горения. «Пожар произошел 21 мая в садоводческом товариществе № 10. Возгорание началось в жилой комнате первого этажа. Есть погибшие — это супруги 1938 и 1946 годов рождения, отравились продуктами горения», — сообщается в паблике «Пожарная охрана Снежинска» в соцсети «ВКонтакте». Площадь пожара составила порядка 10 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается органами дознания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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