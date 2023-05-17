Глава британских ВМС призвал инвестировать в обнаружение подлодок РФ

Великобритания должна вкладывать в мощности для обнаружения подлодок из России. Такое мнение высказал глава британских военно-морских сил (ВМС), адмирал Бен Кей.
«Великобритании необходимо инвестировать в передовые возможности для обнаружения и, при необходимости, поражения „одних из самых тихих“ подводных лодок в мире», —
Как сообщается в американском журнале Newsweek, Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, поскольку подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе. Военно-морские базы России, дают стране преимущество над НАТО, пишет Spectator, передает телеканал 360.
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