Глава британских ВМС призвал инвестировать в обнаружение подлодок РФ

18 мая 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

В Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Великобритания должна вкладывать в мощности для обнаружения подлодок из России. Такое мнение высказал глава британских военно-морских сил (ВМС), адмирал Бен Кей. «Великобритании необходимо инвестировать в передовые возможности для обнаружения и, при необходимости, поражения „одних из самых тихих“ подводных лодок в мире», — сказал Бен Кей. Его слова передает издание The Times. Как сообщается в американском журнале Newsweek, Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, поскольку подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе. Военно-морские базы России, дают стране преимущество над НАТО, пишет Spectator, передает телеканал 360.

Великобритания должна вкладывать в мощности для обнаружения подлодок из России. Такое мнение высказал глава британских военно-морских сил (ВМС), адмирал Бен Кей. «Великобритании необходимо инвестировать в передовые возможности для обнаружения и, при необходимости, поражения „одних из самых тихих“ подводных лодок в мире», — сказал Бен Кей. Его слова передает издание The Times. Как сообщается в американском журнале Newsweek, Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, поскольку подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе. Военно-морские базы России, дают стране преимущество над НАТО, пишет Spectator, передает телеканал 360.