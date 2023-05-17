17 мая 2023

Глава британских ВМС призвал инвестировать в обнаружение подлодок РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка, всплытие
В Британии призвали инвестировать в обнаружение российских подлодок Фото:

Великобритания должна вкладывать в мощности для обнаружения подлодок из России. Такое мнение высказал глава британских военно-морских сил (ВМС), адмирал Бен Кей.

«Великобритании необходимо инвестировать в передовые возможности для обнаружения и, при необходимости, поражения „одних из самых тихих“ подводных лодок в мире», — сказал Бен Кей. Его слова передает издание The Times.

Как сообщается в американском журнале Newsweek, Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, поскольку подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе. Военно-морские базы России, дают стране преимущество над НАТО, пишет Spectator, передает телеканал 360.

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Великобритания должна вкладывать в мощности для обнаружения подлодок из России. Такое мнение высказал глава британских военно-морских сил (ВМС), адмирал Бен Кей. «Великобритании необходимо инвестировать в передовые возможности для обнаружения и, при необходимости, поражения „одних из самых тихих“ подводных лодок в мире», — сказал Бен Кей. Его слова передает издание The Times. Как сообщается в американском журнале Newsweek, Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, поскольку подлодки РФ способны достичь целей в США и Европе. Военно-морские базы России, дают стране преимущество над НАТО, пишет Spectator, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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