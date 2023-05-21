Пермские власти ищут НКО, которые получат деньги на сопровождение наркозависимых

Пермские власти ищут НКО, которые получат деньги на сопровождение наркозавимимых

22 мая 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Заявки от НКО на получение субсидии принимаются до 1 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае некоммерческие организации (НКО) могут получить субсидии от краевых властей. Средства предназначены на сопровождение организациями лиц, «имеющих опыт употребления психоактивных веществ». Дополнительный отбор на предоставление субсидий объявило минсоцразвития края, указано на сайте ведомства. «Министерство социального развития Пермского края объявляет дополнительный отбор НКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на сопровождение граждан, имеющих опыт употребления психоактивных веществ, в муниципальных образованиях Пермского края», — информирует ведомство. Заявки от участников принимаются с 22 мая по 1 июня. В документах, представленных минсоцразвития Прикамья указано, что работа по сопровождению указанных лиц, должна проводиться в Краснокамском, Нытвенском Лысьвенском Чайковском, Соликамском, Кунгурском городских округах, а также в городах Березники, Пермь и Пермском муниципальном округе. Ранее заявки на получение субсидий подали благотворительный фонд «Свет жизни» и АНО «Центр социальной помощи „Преодоление“». Однако соответствующей необходимым требованиям бала признана только заявка НКО «Преододение». Эта организация получит от минсоцразвития края 457 тысяч рублей.

В Пермском крае некоммерческие организации (НКО) могут получить субсидии от краевых властей. Средства предназначены на сопровождение организациями лиц, «имеющих опыт употребления психоактивных веществ». Дополнительный отбор на предоставление субсидий объявило минсоцразвития края, указано на сайте ведомства. «Министерство социального развития Пермского края объявляет дополнительный отбор НКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на сопровождение граждан, имеющих опыт употребления психоактивных веществ, в муниципальных образованиях Пермского края», — информирует ведомство. Заявки от участников принимаются с 22 мая по 1 июня. В документах, представленных минсоцразвития Прикамья указано, что работа по сопровождению указанных лиц, должна проводиться в Краснокамском, Нытвенском Лысьвенском Чайковском, Соликамском, Кунгурском городских округах, а также в городах Березники, Пермь и Пермском муниципальном округе. Ранее заявки на получение субсидий подали благотворительный фонд «Свет жизни» и АНО «Центр социальной помощи „Преодоление“». Однако соответствующей необходимым требованиям бала признана только заявка НКО «Преододение». Эта организация получит от минсоцразвития края 457 тысяч рублей.