Мэрия Челябинска сообщила жителям адреса всех летних кафе города

В Челябинске огласили список открытых летних кафе. О том, что список может продолжить пополняться, URA.RU сообщили 23 мая в мэрии.
«На сегодняшний день открыты 44 летних террасы. Их число в ближайшее время может увеличиться», — уточнили в мэрии.
Наименьшее количество «летников» находится в Калининском и Курчатовском районах: кафе «Бургер-Кинг» (пр. Победы, 166), «Камон в Кардамон» (ул. Братьев Кашириных, 140), «Шашлычный дворик» (ул. Бейвеля, 9) и ресторан «Эсмеральда» (ул. Бейвеля, 6).
В Ленинском районе открыты террасы кафе «Бургер-Кинг», «Нани», «Солнце» и «Солнечный берег». В Советском — ресторан «Сицилия» (ул. Тимирязева, 28), кафе Gallete» (ул. Свободы, 80), «Дока-пицца» (ул. Цвиллинга, 55б), «Гоара» (ул. Игуменка, 155), «Палермо» (ул. Игуменка, 86), «Княжий двор» (ул. Игуменка, 80) и «Панда» (СНТ «Меридиан»). Наибольшее число «летников» находится в Центральном районе (17 точек) и отдельно на пешеходной улице Кирова (12 точек).
В Центральном районе:
- кафе «Meet Point» (ул. Академика Королева, 10);
- ресторан «Brut» (ул. Цвиллинга, 25);
- ресторан «Слон» (пр. Ленина, 40);
- кафе «Craft & Draft» (ул. Академика Королева, 10);
- кафе «Миндаль» (пр. Ленина, 62);
- ресторан «Журавлина» (ул. Коммуны, 100);
- ресторан «Асаби» (ул. Энгельса, 28);
- кафе «Подди Пицца» (ул. Цвиллинга, 31);
- бар «HARATS PUB» (пр. Ленина, 64);
- ресторан «Цыплята Табака» (ул. Кирова, 139);
- кафе «ENVY» (ул. Тернопольская, 6 — ул. Сони Кривой, 83);
- бар «Форте-Пьяно» (ул. Кирова, 100);
- ресторан «ТопкаБар 24/7» (ул. Цвиллинга, 6);
- ресторан «Барбареско» (ул. Энтузиастов, 11);
- ресторан «Family Grill» (ул. Братьев Кашириных, 163);
- лаундж-бар «Переговорная» (ул. Труда, 176);
- ресторан «По Чесноку» (ул. Академика Королева, 15а).
На пешеходной улице Кирова:
- Coffee cake (ул. Кирова, 92);
- бар «Лаборатория пива» (ул. Кирова, 104);
- ресторан «Журавлина» (ул. Кирова, 163);
- ресторан «Старый Ереван» (ул. Кирова, 80);
- гриль-бар «ШашлыкоFF» (ул. Кирова, 96);
- кафе «Pretty Betty» (ул. Кирова, 161 а);
- караоке-бар «Meet Point» (ул. Кирова, 143)
- кафе «Вкусно и точка» (ул. Кирова, 161 б);
- гастрономический бар «DOM» (ул. Кирова, 82);
- кафе «Мафия» (ул. Кирова, 86);
- кафе «KFC» (ул. Кирова, 84);
- ресторан «Матрешка» (ул. Кирова, 94).
Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась довести информацию о расположении «летников» до жителей 22 мая. Котова отметила, что начинается жара и челябинцы должны знать, где могут перекусить и отдохнуть.
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