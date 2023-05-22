22 мая 2023

Мэрия Челябинска сообщила жителям адреса всех летних кафе города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официанты в уличных кафе. Челябинск, официант, летнее кафе, терраса
В Челябинске открыли 44 летних кафе Фото:

В Челябинске огласили список открытых летних кафе. О том, что список может продолжить пополняться, URA.RU сообщили 23 мая в мэрии.

«На сегодняшний день открыты 44 летних террасы. Их число в ближайшее время может увеличиться», — уточнили в мэрии.

Наименьшее количество «летников» находится в Калининском и Курчатовском районах: кафе «Бургер-Кинг» (пр. Победы, 166), «Камон в Кардамон» (ул. Братьев Кашириных, 140), «Шашлычный дворик» (ул. Бейвеля, 9) и ресторан «Эсмеральда» (ул. Бейвеля, 6).

В Ленинском районе открыты террасы кафе «Бургер-Кинг», «Нани», «Солнце» и «Солнечный берег». В Советском — ресторан «Сицилия» (ул. Тимирязева, 28), кафе Gallete» (ул. Свободы, 80), «Дока-пицца» (ул. Цвиллинга, 55б), «Гоара» (ул. Игуменка, 155), «Палермо» (ул. Игуменка, 86), «Княжий двор» (ул. Игуменка, 80) и «Панда» (СНТ «Меридиан»). Наибольшее число «летников» находится в Центральном районе (17 точек) и отдельно на пешеходной улице Кирова (12 точек).

В Центральном районе:

  • кафе «Meet Point» (ул. Академика Королева, 10);
  • ресторан «Brut» (ул. Цвиллинга, 25);
  • ресторан «Слон» (пр. Ленина, 40);
  • кафе «Craft & Draft» (ул. Академика Королева, 10);
  • кафе «Миндаль» (пр. Ленина, 62);
  • ресторан «Журавлина» (ул. Коммуны, 100);
  • ресторан «Асаби» (ул. Энгельса, 28);
  • кафе «Подди Пицца» (ул. Цвиллинга, 31);
  • бар «HARATS PUB» (пр. Ленина, 64);
  • ресторан «Цыплята Табака» (ул. Кирова, 139);
  • кафе «ENVY» (ул. Тернопольская, 6 — ул. Сони Кривой, 83);
  • бар «Форте-Пьяно» (ул. Кирова, 100);
  • ресторан «ТопкаБар 24/7» (ул. Цвиллинга, 6);
  • ресторан «Барбареско» (ул. Энтузиастов, 11);
  • ресторан «Family Grill» (ул. Братьев Кашириных, 163);
  • лаундж-бар «Переговорная» (ул. Труда, 176);
  • ресторан «По Чесноку» (ул. Академика Королева, 15а).

На пешеходной улице Кирова:

  • Coffee cake (ул. Кирова, 92);
  • бар «Лаборатория пива» (ул. Кирова, 104);
  • ресторан «Журавлина» (ул. Кирова, 163);
  • ресторан «Старый Ереван» (ул. Кирова, 80);
  • гриль-бар «ШашлыкоFF» (ул. Кирова, 96);
  • кафе «Pretty Betty» (ул. Кирова, 161 а);
  • караоке-бар «Meet Point» (ул. Кирова, 143)
  • кафе «Вкусно и точка» (ул. Кирова, 161 б);
  • гастрономический бар «DOM» (ул. Кирова, 82);
  • кафе «Мафия» (ул. Кирова, 86);
  • кафе «KFC» (ул. Кирова, 84);
  • ресторан «Матрешка» (ул. Кирова, 94).

Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась довести информацию о расположении «летников» до жителей 22 мая. Котова отметила, что начинается жара и челябинцы должны знать, где могут перекусить и отдохнуть.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске огласили список открытых летних кафе. О том, что список может продолжить пополняться, URA.RU сообщили 23 мая в мэрии. «На сегодняшний день открыты 44 летних террасы. Их число в ближайшее время может увеличиться», — уточнили в мэрии. Наименьшее количество «летников» находится в Калининском и Курчатовском районах: кафе «Бургер-Кинг» (пр. Победы, 166), «Камон в Кардамон» (ул. Братьев Кашириных, 140), «Шашлычный дворик» (ул. Бейвеля, 9) и ресторан «Эсмеральда» (ул. Бейвеля, 6). В Ленинском районе открыты террасы кафе «Бургер-Кинг», «Нани», «Солнце» и «Солнечный берег». В Советском — ресторан «Сицилия» (ул. Тимирязева, 28), кафе Gallete» (ул. Свободы, 80), «Дока-пицца» (ул. Цвиллинга, 55б), «Гоара» (ул. Игуменка, 155), «Палермо» (ул. Игуменка, 86), «Княжий двор» (ул. Игуменка, 80) и «Панда» (СНТ «Меридиан»). Наибольшее число «летников» находится в Центральном районе (17 точек) и отдельно на пешеходной улице Кирова (12 точек). В Центральном районе: На пешеходной улице Кирова: Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась довести информацию о расположении «летников» до жителей 22 мая. Котова отметила, что начинается жара и челябинцы должны знать, где могут перекусить и отдохнуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...