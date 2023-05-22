Мэрия Челябинска сообщила жителям адреса всех летних кафе города

В Челябинске открыли 44 летних кафе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске огласили список открытых летних кафе. О том, что список может продолжить пополняться, URA.RU сообщили 23 мая в мэрии.

«На сегодняшний день открыты 44 летних террасы. Их число в ближайшее время может увеличиться», — уточнили в мэрии.

Наименьшее количество «летников» находится в Калининском и Курчатовском районах: кафе «Бургер-Кинг» (пр. Победы, 166), «Камон в Кардамон» (ул. Братьев Кашириных, 140), «Шашлычный дворик» (ул. Бейвеля, 9) и ресторан «Эсмеральда» (ул. Бейвеля, 6).

В Ленинском районе открыты террасы кафе «Бургер-Кинг», «Нани», «Солнце» и «Солнечный берег». В Советском — ресторан «Сицилия» (ул. Тимирязева, 28), кафе Gallete» (ул. Свободы, 80), «Дока-пицца» (ул. Цвиллинга, 55б), «Гоара» (ул. Игуменка, 155), «Палермо» (ул. Игуменка, 86), «Княжий двор» (ул. Игуменка, 80) и «Панда» (СНТ «Меридиан»). Наибольшее число «летников» находится в Центральном районе (17 точек) и отдельно на пешеходной улице Кирова (12 точек).

В Центральном районе:

кафе «Meet Point» (ул. Академика Королева, 10);

ресторан «Brut» (ул. Цвиллинга, 25);

ресторан «Слон» (пр. Ленина, 40);

кафе «Craft & Draft» (ул. Академика Королева, 10);

кафе «Миндаль» (пр. Ленина, 62);

ресторан «Журавлина» (ул. Коммуны, 100);

ресторан «Асаби» (ул. Энгельса, 28);

кафе «Подди Пицца» (ул. Цвиллинга, 31);

бар «HARATS PUB» (пр. Ленина, 64);

ресторан «Цыплята Табака» (ул. Кирова, 139);

кафе «ENVY» (ул. Тернопольская, 6 — ул. Сони Кривой, 83);

бар «Форте-Пьяно» (ул. Кирова, 100);

ресторан «ТопкаБар 24/7» (ул. Цвиллинга, 6);

ресторан «Барбареско» (ул. Энтузиастов, 11);

ресторан «Family Grill» (ул. Братьев Кашириных, 163);

лаундж-бар «Переговорная» (ул. Труда, 176);

ресторан «По Чесноку» (ул. Академика Королева, 15а).

На пешеходной улице Кирова:

Coffee cake (ул. Кирова, 92);

бар «Лаборатория пива» (ул. Кирова, 104);

ресторан «Журавлина» (ул. Кирова, 163);

ресторан «Старый Ереван» (ул. Кирова, 80);

гриль-бар «ШашлыкоFF» (ул. Кирова, 96);

кафе «Pretty Betty» (ул. Кирова, 161 а);

караоке-бар «Meet Point» (ул. Кирова, 143)

кафе «Вкусно и точка» (ул. Кирова, 161 б);

гастрономический бар «DOM» (ул. Кирова, 82);

кафе «Мафия» (ул. Кирова, 86);

кафе «KFC» (ул. Кирова, 84);

ресторан «Матрешка» (ул. Кирова, 94).

Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась довести информацию о расположении «летников» до жителей 22 мая. Котова отметила, что начинается жара и челябинцы должны знать, где могут перекусить и отдохнуть.