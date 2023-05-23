Жителя Перми подозревают в незаконной миграции. Мужчина 1966 года рождения задержан сотрудниками центра противодействия экстремизму краевого МВД при поддержке спецназа. В квартире подозреваемого проведен обыск, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«С декабря 2021 по январь 2023 года фигурант оформил свыше 100 трудовых договоров с жителями среднеазиатских республик. На основании договоров иностранные граждане продлили миграционный учет по месту пребывания на территории Пермского края. За свои услуги подозреваемый получал от иностранцев денежное вознаграждение — около 3 тысяч рублей», — информирует пресс-служба ведомства.
Для фиктивного трудоустройства пермяк использовал данные сторонних людей, зарегистрированных в качестве ИП. В действительности же предпринимательская деятельность ими не велась.
В ходе обысков в квартире подозреваемого изъяты копии трудовых договоров, носители информации, банковские карты, телефоны, бухгалтерская документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Пермяк находится под подпиской о невыезде.
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