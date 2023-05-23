Силовики задержали пермяка, помогавшего мигрантам незаконно оставаться в краевой столице. Видео

Житель Перми помогал мигрантам незаконно оставаться в краевой столице

24 мая 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Подозреваемый в незаконной миграции отпущен под подписку о невыезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Перми подозревают в незаконной миграции. Мужчина 1966 года рождения задержан сотрудниками центра противодействия экстремизму краевого МВД при поддержке спецназа. В квартире подозреваемого проведен обыск, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Новость по теме Пермские власти в пять раз увеличили число выдворенных мигрантов «С декабря 2021 по январь 2023 года фигурант оформил свыше 100 трудовых договоров с жителями среднеазиатских республик. На основании договоров иностранные граждане продлили миграционный учет по месту пребывания на территории Пермского края. За свои услуги подозреваемый получал от иностранцев денежное вознаграждение — около 3 тысяч рублей», — информирует пресс-служба ведомства. Для фиктивного трудоустройства пермяк использовал данные сторонних людей, зарегистрированных в качестве ИП. В действительности же предпринимательская деятельность ими не велась. В ходе обысков в квартире подозреваемого изъяты копии трудовых договоров, носители информации, банковские карты, телефоны, бухгалтерская документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Пермяк находится под подпиской о невыезде.

Жителя Перми подозревают в незаконной миграции. Мужчина 1966 года рождения задержан сотрудниками центра противодействия экстремизму краевого МВД при поддержке спецназа. В квартире подозреваемого проведен обыск, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «С декабря 2021 по январь 2023 года фигурант оформил свыше 100 трудовых договоров с жителями среднеазиатских республик. На основании договоров иностранные граждане продлили миграционный учет по месту пребывания на территории Пермского края. За свои услуги подозреваемый получал от иностранцев денежное вознаграждение — около 3 тысяч рублей», — информирует пресс-служба ведомства. Для фиктивного трудоустройства пермяк использовал данные сторонних людей, зарегистрированных в качестве ИП. В действительности же предпринимательская деятельность ими не велась. В ходе обысков в квартире подозреваемого изъяты копии трудовых договоров, носители информации, банковские карты, телефоны, бухгалтерская документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Пермяк находится под подпиской о невыезде.