23 мая 2023

Силовики задержали пермяка, помогавшего мигрантам незаконно оставаться в краевой столице. Видео

Житель Перми помогал мигрантам незаконно оставаться в краевой столице
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Подозреваемый в незаконной миграции отпущен под подписку о невыезде Фото:

Жителя Перми подозревают в незаконной миграции. Мужчина 1966 года рождения задержан сотрудниками центра противодействия экстремизму краевого МВД при поддержке спецназа. В квартире подозреваемого проведен обыск, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

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«С декабря 2021 по январь 2023 года фигурант оформил свыше 100 трудовых договоров с жителями среднеазиатских республик. На основании договоров иностранные граждане продлили миграционный учет по месту пребывания на территории Пермского края. За свои услуги подозреваемый получал от иностранцев денежное вознаграждение — около 3 тысяч рублей», — информирует пресс-служба ведомства.

Для фиктивного трудоустройства пермяк использовал данные сторонних людей, зарегистрированных в качестве ИП. В действительности же предпринимательская деятельность ими не велась.

В ходе обысков в квартире подозреваемого изъяты копии трудовых договоров, носители информации, банковские карты, телефоны, бухгалтерская документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Пермяк находится под подпиской о невыезде.

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Жителя Перми подозревают в незаконной миграции. Мужчина 1966 года рождения задержан сотрудниками центра противодействия экстремизму краевого МВД при поддержке спецназа. В квартире подозреваемого проведен обыск, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «С декабря 2021 по январь 2023 года фигурант оформил свыше 100 трудовых договоров с жителями среднеазиатских республик. На основании договоров иностранные граждане продлили миграционный учет по месту пребывания на территории Пермского края. За свои услуги подозреваемый получал от иностранцев денежное вознаграждение — около 3 тысяч рублей», — информирует пресс-служба ведомства. Для фиктивного трудоустройства пермяк использовал данные сторонних людей, зарегистрированных в качестве ИП. В действительности же предпринимательская деятельность ими не велась. В ходе обысков в квартире подозреваемого изъяты копии трудовых договоров, носители информации, банковские карты, телефоны, бухгалтерская документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Пермяк находится под подпиской о невыезде.
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