В Челябинской области 9-е и 11-е классы заканчивают почти 54 тысячи учеников

25 мая 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Из 54 тысяч учеников 13,5 тысячи — учащиеся 11-х классов, почти 40 тысяч — девятиклассники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2023 году выпустятся почти 54 тысячи учеников 9-х и 11-х классов, из них 13,5 тысячи — ученики 11-х классов, почти 40 тысяч — девятиклассники. Об этом в прямом эфире на местном телевидении рассказала заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. «В этом году выпускаются почти 54 тысячи учеников — 9-11-е классы, из них 11-е классы оканчивают 13,5 тысячи, 9-е классы — почти 40 тысяч. Это немного больше, чем в том году», — сообщила Коузова в прямом эфире Центра управления регионом. По словам Коузовой, нарастать количество выпускников будет каждый год. Радикально их число увеличится ко времени, когда подрастут 1-2-е классы. 25 мая ученики 9-11-х классов в Челябинске прощаются со своими школами, сегодня заканчиваются «Последние звонки». А уже завтра, 26 мая, у челябинских выпускников пройдет первый госэкзамен по информатике — на электронных носителях, без использования бумаги.

В Челябинской области в 2023 году выпустятся почти 54 тысячи учеников 9-х и 11-х классов, из них 13,5 тысячи — ученики 11-х классов, почти 40 тысяч — девятиклассники. Об этом в прямом эфире на местном телевидении рассказала заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. «В этом году выпускаются почти 54 тысячи учеников — 9-11-е классы, из них 11-е классы оканчивают 13,5 тысячи, 9-е классы — почти 40 тысяч. Это немного больше, чем в том году», — сообщила Коузова в прямом эфире Центра управления регионом. По словам Коузовой, нарастать количество выпускников будет каждый год. Радикально их число увеличится ко времени, когда подрастут 1-2-е классы. 25 мая ученики 9-11-х классов в Челябинске прощаются со своими школами, сегодня заканчиваются «Последние звонки». А уже завтра, 26 мая, у челябинских выпускников пройдет первый госэкзамен по информатике — на электронных носителях, без использования бумаги.