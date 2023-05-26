Bloomberg: Украина потеряет поддержку, если вступит на российскую территорию

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Украина может потерять поддержку Запада, если вступит на российскую территорию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина лишится поддержки от Запада, если вступит на российскую территорию. Об написало агентство Bloomberg. В статье отметили, что Украине также не стоит поощрять антироссийские формирования.

«Больше всего на Западе опасаются, что НАТО может быть втянута в перестрелку с Россией <…> Некоторые западные страны — возможно, даже США после выборов 2024 года — могут перестать поддерживать Украину, если она примет наступательную тактику. Так называемый Глобальный Юг, который уже стоит на пороге, скорее всего, повернется против Киева», — указано в материале. Отмечается, что на Западе есть страх того, что конфликт, в который окажется втянута НАТО, перерастет в Третью мировую войну.

Журналисты сделали вывод, что Киеву не стоит нападать на Россию и поощрять антироссийские формирования. Украина должна оставить свою стратегию, чтобы продолжать получать глобальную поддержку.

Ранее сообщалось, что в США боятся последствий наступления ВСУ на Крым, потому что Россия может использовать ядерное оружие. На случай эскалации конфликта с Россией НАТО готовит план обороны. Это будет первый подобный документ после окончания холодной войны.

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Украина лишится поддержки от Запада, если вступит на российскую территорию. Об написало агентство Bloomberg. В статье отметили, что Украине также не стоит поощрять антироссийские формирования. «Больше всего на Западе опасаются, что НАТО может быть втянута в перестрелку с Россией <…> Некоторые западные страны — возможно, даже США после выборов 2024 года — могут перестать поддерживать Украину, если она примет наступательную тактику. Так называемый Глобальный Юг, который уже стоит на пороге, скорее всего, повернется против Киева», — указано в материале. Отмечается, что на Западе есть страх того, что конфликт, в который окажется втянута НАТО, перерастет в Третью мировую войну. Журналисты сделали вывод, что Киеву не стоит нападать на Россию и поощрять антироссийские формирования. Украина должна оставить свою стратегию, чтобы продолжать получать глобальную поддержку. Ранее сообщалось, что в США боятся последствий наступления ВСУ на Крым, потому что Россия может использовать ядерное оружие. На случай эскалации конфликта с Россией НАТО готовит план обороны. Это будет первый подобный документ после окончания холодной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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